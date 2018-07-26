بريطانيا تسمح بحشيشة الكيف

اُعلن في لندن، يوم الخميس، أنه سيُسمح للمتخصصين في المملكة المتحدة في الخريف المقبل بوصف وصفات لمنتجات حشيشة الكيف (الماريجوانا) الطبية وفقًا لتقديرهم المهني.

وقال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد أنه سيتم السماح للأطباء بإصدار وصفات طبية للقنب بحريتهم المهنية. وسيتم تخفيض منتجات القنب الطبي التي تستوفي شروط الجودة المطلوبة إلى مستوى 2 في قائمة الأدوية الخطيرة وسيتم تعريفها بأنها مفيدة طبياً.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنه على الرغم من أن هذا سيساعد المرضى ، "هذه ليست خطوة نحو إضفاء الشرعية على الحشيش للاستعمال الترفيهي".

وستقوم الوكالة الوطنية للصحة والأدوية (MHRA) قريباً بإعداد تعريفات دقيقة لمنتجات القنب الطبي التي يمكن توفيرها على النحو الذي يحدده الطبيب.

مسؤولية الأطباء

ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية ، يتعين على الأطباء "تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التي قد تكون ناجمة عن الاستخدام". وقال الوزير جاويد لوسائل الإعلام المحلية "بعد استنتاج فريقين من الخبراء الاستشاريين ، قررت إعادة تصنيف منتجات القنب الطبية حتى يمكن إصدارها في السجل".

ويأتي قرار تقنين الحشيش المثير انتظرت للكثير من المرضى في بريطانيا بعد نضال طويل من آباء وأمهات الأطفال الذين يعانون من الصرع الذي فشل في الحصول قانوني النفط القنب بالنسبة لهم.

وقال وزير الداخلية: "أظهرت حالات حديثة لأطفال مرضى أن مقاربتنا لمنتجات القنب الطبية كانت غير كافية".

ووفقا لقرار الوزير، فإن الحشيش الطبي سيكون متاحا فقط للمرضى الذين سيكونون على قائمة الوصفات الطبية المسبقة ، على غرار ما يحدث في إسرائيل.

خبراء

يذكر أنه قبل قرار وزير الداخلية عقد فريق من الخبراء صياغة موقف لا لبس فيه لصالح هذه الخطوة، كجزء من المناقشات تقرر أن الحشيش له فوائد صحية.

وكانت بعض النتائج التي توصل إليها فريق التفتيش أدت إلى القرار الذي سيتم نقل منتجات القنب الطبي لفئة الى قائمة 2 من العقاقير الخطرة في البلاد، والذي يعرف بأنه المخدرات مع الفوائد الطبية - مقارنة القنب المعتاد سيبقى في 1 فئتها مع الكوكايين والهيروين، على سبيل المثال.

و سيكون بإمكان المتخصصين في مجالهم في المملكة المتحدة إصدار تراخيص لاستخدام منتجات القنب الطبية دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص لهم.