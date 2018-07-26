غضب في جنوب السودان بسبب منح النواب قروضا لشراء سيارات

جوبا: يتعرض اعضاء البرلمان في جنوب السودان الخميس الى الانتقادات بعد اعلان حصول كل منهم على قرض مقداره 40 الف دولار لشراء سيارات، في الوقت الذي يحتاج اكثر من نصف عدد السكان الى مساعدات غذائية.

ويبلغ راتب النائب في البرلمان 9000 جنيه جنوب سوداني (50 دولارا) شهريا، ولذلك فإنه من غير الواضح كيف سيتمكنون من تسديد هذا الدين الكبير، علما بانهم يطالبون بزيادة رواتبهم.

وقل بول كينيي تاجر الدراجات النارية في العاصمة جوبا "كان يجب استخدام هذه الاموال في اصلاح الطرق. لا اعتقد ان منح شخص واحد 40,000 دولار (34 الف يورو) فكرة جيدة".

واكد احد النواب ورئيس البرلمان منح القروض لوكالة فرانس برس.

واستقل جنوب السودان عن السودان في 2011 ويشهد حربا اهلية طاحنة ادت الى انهيار الاقتصاد والزراعة وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لاشهر.

وقالت الامم المتحدة ان سبعة ملايين شخص، اي نصف عدد سكان جنوب السودان، سيحتاجون الى مساعدات غذائية في 2018.

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة جوبا والنائب السابق لوزير المالية ماريال اوو "كيف سيسددون هذا المبلغ؟ .. هذا الامر سيتسبب باطلاق سلسلة من المطالب بزيادة الرواتب وهو ما لا يمكن للبلاد ان تتحمله في الوقت الحالي".

