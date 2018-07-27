كوريا الشمالية تسلّم الولايات المتحدة رفات جنود أميركيين

سيول: أعلن البيت الابيض الخميس ان كوريا الشمالية بدأت عملية اعادة رفات جنود اميركيين سقطوا خلال الحرب الكورية (1950-1953) كما كانت بيونغ يانغ قد تعهدت خلال القمة التاريخية بين الرئيس الاميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وقال البيت الابيض في بيان ان طائرة تابعة لسلاح الجو الاميركي تضم على متنها رفات هؤلاء الجنود "غادرت وونسان في كوريا الشمالية".

واضاف البيت الابيض ان الطائرة نقلت الرفات الى قاعدة اوسان الجوية في كوريا الجنوبية على ان يُقام حفل رسمي في الاول من أغسطس في هذه القاعدة لمناسبة اعادة الجثث الى الولايات المتحدة.

ولاحقا اظهر صور تلفزيونية وصول الطائرة العسكرية الاميركية الى كوريا الجنوبية.

وكانت وسائل اعلام قد تحدثت في الايام الاخيرة عن انه ستتم اعادة رفات ما بين 50 و55 جنديا اميركيا.

واوضح البيت الابيض انه "خلال قمتهما التاريخية" في 12 حزيران/يونيو في سنغفورة اقدم الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي "على خطوة شجاعة من اجل التوصل الى اخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي ومن اجل تحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وارساء سلام دائم".

وتابعت الرئاسة الاميركية "اليوم، يفي الرئيس كيم بجزء من التعهد الذي قطعه للرئيس (ترمب) باعادة جنودنا الاميركيين الذين سقطوا (في الحرب)".

وبحسب واشنطن فإن الامر يتعلق ب"خطوة اولى مهمة لاستئناف اعادة" رفات الجنود "والعمليات على الارض في كوريا الشمالية بهدف العثور على نحو 5300 اميركي لم يعودوا الى ديارم".

وكانت طائرة أميركية توجهت الجمعة إلى كوريا الشمالية لنقل رفات الجنود الأميركيين، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت يونهاب عن مصدر حكومي في سيول قوله إنّ طائرة النقل العسكرية الأميركية أقلعت من قاعدة اوسان الجوية في كوريا الجنوبية الساعة 05,55 بالتوقيت المحلي (20,55 بتوقيت غرينتش الخميس). وأضافت الوكالة ان الطائرة حطت في مطار كالما بمدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي ليونهاب إنه لم يتضح بعد عدد الجثامين التي سيتم استردادها.

وأشارت الوكالة إلى أن من المتوقع أن يُعاين مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية الرفات في كوريا الجنوبية قبل إرسالها للكشف عليها في هاواي.

في 18 تموز/يوليو أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية، يجب أن تبدأ "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقد تمت مناقشة شروط وتوقيت إعادة بيونغ يانغ لبقايا الجنود الأميركيين، بين وفدَين أميركي وكوري شمالي على الحدود بين الكوريّتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في وقت سابق إن "هذا النقاش متواصل" وانه "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن إنجازه على مستويات مختلفة".

وقُتل أكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم في عداد المفقودين بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.

وكانت واشنطن وبيونغ يانغ أبرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جنديا أميركيا، لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.