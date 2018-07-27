إنقلاب كامل على ترمب: الرئيس علم بإجتماع نجله مع الروس

إيلاف من نيويورك: هل نفذ مايكل كوهن، المحامي السابق للرئيس دونالد ترمب انقلابا كاملا على موكله، مقررًا الذهاب حتى النهاية في معركته ضد ترمب على أمل الحصول على اتفاق مع المحققين يضمن له عدم إكمال بقية حياته في السجن.

وفي غضون يومين، حصد كوهن اهتمام وسائل الاعلام الأميركي، أولا بعد تسريب التسجيل الصوتي للرئيس ترمب اثناء الحديث عن صفقة دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لقاء صمتها، وثانيا مع التقرير الذي نشرته السي ان ان فجر الجمعة، وفحواه ان المحامي السابق للرئيس إدعى ان الاخير كان على علم مسبق باجتماع برج ترمب الشهير، الذي ضم دونالد ترمب جونيور، وجاريد كوشنر، وبول مانافورت مع شخصيات روسية، وخُصص للحديث عن امتلاك الروس معلومات ضارة عن منافسة ترمب، هيلاري كلينتون.

علم بشكل مسبق

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، "أن كوهن ادعى معرفة ترمب مسبقا بالاجتماع، وتوقع ان يعرض الروس معلومات ضارة عن كلينتون"، مشيرة، "الى ان كوهن مستعد لتقديم هذه التأكيدات الى المحقق الخاص روبرت مولر"، ولفتت المصادر، "الى عدم امتلاك كوهن أي دليل يؤكد ادعاءاته كتسجيلات صوتية".

تناقض الروايات

وتتناقض ادعاءات كوهن بحال صدقت رواية المصادر مع كلام الرئيس ترمب الذي سبق له وان نفى معرفته بحدوث الاجتماع، مشيرا الى ان المرة الأولى التي علم فيها بحصوله كان بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا كشف عن اللقاء الشهير في برج ترمب، والجدير بالذكر ان شهادة المحامي السابق امام لجان الكونغرس لم تأتِ على ذكر معرفة ترمب المسبقة بهذا اللقاء.

أسباب الانقلاب

ووفقًا لأشخاص ناقشوا المسألة مع كوهن، فإن الأخير يأمل ان تساعده ادعاءاته الأخيرة في الوصول الى المحقق الخاص روبرت مولر لتخفيف المشاكل القانونية المحيطة به، علما بأنه يخضع للمراقبة من قبل المحققين الفدراليين في مانهاتن بعدما أحال مولر قضيته اليهم.

المحامون يتصدرون الشاشات

وبعد وقت قصير من نشر السي ان ان للتقرير، تصدر محامو مولر، وترمب، وترمب جونيور شاشات التلفزة، وشن رودي جولياني رجل الدفاع الأول عن الرئيس، هجوما عنيفا على كوهن معتبرا انه "كذاب، يكذب طوال الأسبوع ، وهو يكذب منذ سنوات" ووصفه بأنه "فاقد للمصداقية"، ولكن المفاجأة جاءت من قبل لاني ديفيس محامي كوهن، الذي رفض التعليق محاولاً رمي الكرة في ملعب ترمب عبر اتهام فريق الأخير بالوقوف خلف تقرير "سي ان ان".

ومن جهته، قال آلان فورتاس محامي نجل ترمب، "لقد كان دونالد ترمب جونيور محترفاً ومسؤولاً طوال تحقيقات مولر والكونغرس، ونحن واثقون جداً من دقة المعلومات التي قدمها"، وتجدر الإشارة الى ان ترمب الابن نفى خلال الشهادات التي ادلى بها امام الكونغرس وفريق التحقيق ان يكون الاب على علم بالاجتماع الذي حصل مع الروس.

خلاص كوهن ورغبة مولر

وبغض النظر عن الطرف المسرب، فإن كوهن يبدو وكأنه وصل الى قناعة تفيد بأن لا خلاص له سوى بالتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي قد يجد ضالته المنشودة في المحامي السابق من اجل الحصول على المعلومات التي يريدها عن الرئيس وتفيد تحقيقاته حول وجود تواطؤ بين الحملة الانتخابية والروس.

