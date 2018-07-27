70 ألف دولار مكافأة لقتل كلبة!

بيروت: رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات في كولومبيا جائزة مالية كبيرة لقتل أحد كلاب الشرطة.

وقامت السلطات في اقليم أورابا بنقل الكلبة "سومبرا" أو "الشبح" إلى مكان آمن بعد رصد مبلغ 53 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) مكافأة لمن يقتلها.

وتوصلت "سومبرا" بحاسة الشم القوية إلى موقع 10 أطنان من مخدر الكوكايين، لتتمكن الشرطة من مصادرتها ما عرض العصابة المعروفة باسم أورابانوس لضربة قاسية.

وفي وقت لاحق، أعلنت العصابة التي تضم أخطر المجرمين في البلاد عن مكافأة مالية لأي شخص يقتل سومبرا، وهي من فصيل جيرمان شيبارد.

وبحسب تقارير المركز الإعلامي للشرطة، انتقلت سومبرا إلى المطار الدولي في مدينة بوغوتا عاصمة البلاد، وهو المكان الذي يعتبر آمنًا مقارنة بأي موقع آخر.

ولا تتحرك سومبرا إلا بمرافقة عدد من رجال الشرطة حرصًا على توفير أكبر قدر من الأمان لها.

وكانت سومبرا تعمل في تيربو بمنطقة يورابا الكولومبية، وهي نقطة استراتيجية لتجار المخدرات لإطلالتها الساحلية.

وتمكنت سومبرا من العثور على أكثر من خمسة أطنان من مخدر الكوكايين في أحد القوارب أثناء التفتيش ثم عثرت لاحقا على نحو خمسة أطنان أخرى في شحنة من قطع غيار السيارات المخصصة للتصدير.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها هذه العصابة مكافأة مالية للتخلص من أعدائها، فقد وزعت في عام 2012 منشورًا ترصد فيه مكافأة بقيمة 500 دولار أميركي لكل من يقتل شرطيًا.

ويعد المبلغ الكبير الذي رصدته للتخلص من سومبرا مؤشرًا على حجم الخسارة الفادحة التي تسببت فيها للعصابة.