"دخّان عمّان" مؤامرة إرهابية لهزّ كيان الدولة

نصر المجالي: بدأ الفريق الخاص المشكل من مدعين عامين من محكمة امن الدولة الأردنية، الخميس، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.

واسندت النيابة العامة للمحكمة الأردنية، يوم الخميس، للمتورطين تهم القيام بالاشتراك في اعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرر يوم الأربعاء إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الأشخاص المشتبه ببتورطهم في قضيّة الدخان وعددهم (٣٠) شخصاً.

تورط

كما كانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردني والمتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن السلطات ألقت القبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وذكرت غنيمات أن الحكومة طلبت من دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.

ونفت الوزيرة أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة، الأحد، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بترا.

لا حصانة لفاسد

وفي ذات السياق، قرر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها.

ووجه الرزاز خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها. وشدد على أن "لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون".

وكانت دائرة الجمارك الأردنية، ضبطت يوم الخميس الماضي، كانت تتجه إلى المنطقة الحرة، ثبت أنها تحمل أجزاء لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنها قطع وآليات لجز الأعشاب.

وقد تزامن ذلك مع ضبط 5 طرود أخرى مكملة لإنتاج الدخان تبين فيما بعد أن عمليتي الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخان متكامل، وقد تم التحفظ عليها.

هروب

يذكر أن بطل الفضيحة الأساسي هي من العيار الثقيل،هو الهارب إلى لبنان عوني مطيع يوم 11 يوليو الجاري، ومعروف عنه أنه رجل أعمال، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي.

وتم تكريم مطيع بتسميته "سفيرًا للسلام" في منظمة الدرع العالمية ومقرها المركزي في أوكرانيا. وفي عام 2017، تم تنصيب عوني مطيع رئيسًا فخريًا لنادي الجليل الرياضي، فيما قام الرجل العام الماضي بمبادرات خيرية وبتقديم المساعدات والتبرعات للأسر المحتاجة، وخصوصًا في جنوب الأردن، إلى أن ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية قضية مصنع الدخان المرتبطة بمطيع.

مصنع غير مرخص

وأسس مطيع مصنعًا غير مرخص لصناعة السجائر من ماركات عالمية مختلفة وتهريب الدخان، فيما وجهت شركات دخان عالمية شكاوى تتعلق بتقليد علامتها التجارية.

وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات (تهرب ضريبي) يشتبه تورط رجل الأعمال فيها وقدّرت قيمتها بـ 155 مليون دينار، وخُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.