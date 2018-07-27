هذا هو شرط بوتين لإردوغان!

نصر المجالي: قالت وسائل إعلام روسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح لنظيره لتركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما على هامش قمة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ للذهاب معه إلى المطعم.

وأكد الرئيسان الروسي والتركي على أهمية التعاون المشترك، مشيدان بتطور العلاقات الروسية التركية في المجالات كافة. وجدد اردوغان دعوته لبوتين للذهاب معا إلى المطعم. وكشف بوتين أنه يشترط لذلك شرطا.

وأوضح الرئيس الروسي مازحا: "اتفقنا على أن نذهب إلى المطعم لتناول الطعام عندما تسمحون لمنتجاتنا اللحمية بدخول سوقكم وتكون مأكولاتنا اللحمية موجودة في المطعم".

ويحضر أردوغان وبوتين اجتماع قمة "بريكس" العاشر ضمن رؤساء عدد من الدول غير المنتمية إلى مجموعة "بريكس": مصر والأرجنتين وإندونيسيا وجامايكا وتركيا. وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا.

وخلال اللقاء أكد الرئيسان أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في عدة مجالات، بما في ذلك تسوية الأزمة السورية. وقال بوتين: "علاقاتنا الثنائية تتطور بشكل مطرد، وهو أمر يتجلى سواء في مجال تجاوز الأزمات، وأقصد الأزمة السورية، أو المجال الاقتصادي. وتنجز مشاريعنا الكبيرة كلها وفق المخطط لها".

حسد البعض

من جهته، ذكر الرئيس التركي، قبيل انطلاق لقائه مع نظيره الروسي، أن "أشكال التضامن بين تركيا وروسيا تثير حسد البعض". كما أشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية تتطور بنجاح في جميع المجالات، من بينها التعاون العسكري والتجارة والثقافة والسياحة.

وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن الخطط لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين سيتم إنجازها، أما تدفق السياح من روسيا إلى تركيا فسيشهد نموا ملحوظا.

ويشار إلى أن مجموعة "بريكس" تعتبر صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.