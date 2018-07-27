القضاء سينظر في عدم التزام الحكومة الاميركية بمهلة لم شمل العائلات

لوس انجليس: يعقد قاض اميركي جلسة استماع الجمعة للنظر فيما اذا كانت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب خالفت اوامر المحكمة بالنسبة للمهلة النهائية التي انتهت بشأن لم شمل اطفال مع عائلاتهم، بعد تفريقهم عند دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عند الحدود مع المكسيك.

واعلنت الحكومة الاميركية الخميس انه لم يتم لم شمل مئات العائلات التي تم تفريقها.

وكان القاضي الفدرالي دانا سابرو امر بلم شمل جميع عائلات المهاجرين بحلول الساعة السادسة مساء (22,00 ت غ) الخميس في القضية التي اثارت غضبا دوليا بشأن سياسة ترمب ب"عدم التسامح" مع المهاجرين غير القانونيين.

وقال مسؤولون في ملف القضية انه تم لم شمل 1442 طفلا في عمر الخمس سنوات واكثر مع عائلاتهم.

وتم الافراج كذلك عن 378 طفلا في ظل "ظروف مناسبة"، بحسب الملف الذي اضاف ان اكثر من 700 طفل لا يزالون محتجزين.

واكدت الحكومة انها التزمت بالمهلة النهائية. وقالت ان عائلات الاطفال ال700 غير مؤهلين، سواء لعدم تأكيد صلاتهم العائلية او لان لاحد ذويهم سجل اجرامي او يعاني من مرض معد او لم يتم العثور عليه.

وبدأت عمليات الفصل المثيرة للجدل في ايار/مايو عندما بدأت عملية اعتقال جماعي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني واخذ اطفالهم منهم ونقلهم الى مراكز اعتقال أو مآو خاصة.

والخميس ذكر اتحاد الحريات المدنية الاميركي الذي رفع القضية للم شمل العائلات، ان الحكومة تتلاعب بالارقام لخلق انطباع خاطئ.

وقال لي غيلرنت نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد في بيان "لقد خسر هؤلاء الاباء والاطفال وقتا ثمينا معا لا يمكن تعويضه. نحن مسرورون للغاية للعائلات التي تم لم شملها اخيرا، ولكن العديد من العائلات لا تزال منفصلة".

واضاف ان "ادارة ترمب تحاول تجاهلهم من خلال الانتقاء من جانب واحد من منهم مؤهل لاعادة لم الشمل. وسنواصل محاسبة الحكومة ولم شمل هذه العائلات". ومن المقرر ان يعقد القاضي ومقره في سان دييغو، جلسة الاستماع الساعة 1,30 مساء (21,30 ت غ) الجمعة.

وفي حال تأكد له ان الحكومة لم تنفذ امر المحكمة، فربما يطلب من اتحاد الحريات المدنية الاميركية التوصية بعقوبات.

وقال غيلرنت "سنقترح حلولا تساعد في تحريك العملية بشكل اسرع من الان".

ومن بين مطالبات الاتحاد منح العائلات التي يتم لم شملها اسبوعا لاتخاذ قرار بشأن خطواتها المستقبلية: السعي للحصول على لجوء، او موافقة الاهالي على ان يتم ترحيلهم مع تركهم اطفالهم، او موافقة العائلة بأكملها على المغادرة. ومعظم تلك العائلات من اميركا الوسطى وفرت من عنف العصابات او غيرها من الاضطرابات.

واكد غيلرنت انه تم اقناع العديد من الاهالي على التوقيع على وثائق يتخلون فيها عن وصايتهم على الاطفال ويوافقون على الرحيل دون اطفالهم ظنا منهم ان هذه اسرع طريقة للعودة لاحقا واستعادة اطفالهم.

- وتيرة بطيئة -

واعتبرت المهلة النهائية بأنها نهاية للفضيحة، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات التي تواجه الان قرارات ستغير مصيرها، فقد بدأت المرحلة الصعبة.

قال المحامي ايرفين اوليفاريس من مشروع الحقوق المدنية في تكساس والذي يمثل بعض الاهالي ان معاملة عائلات المهاجرين اتسمت ب"الفوضى والوحشية".

واثارت عمليات فصل العائلات غضبا في الولايات المتحدة والخارج خاصة بعد نشر تسجيل صوتي لاطفال صغار في مراكز احتجاز يبكون ويطلبون رؤية اهاليهم.

ودفعت الضغوط الرئيس الجمهوري الى المطالبة بانهاء عمليات التفريق بعد ستة اسابيع. وبعد ذلك امر القاضي سابرو عمليات لم الشمل وحدد الخميس موعدا نهائيا لها.

ولكن وتيرة لم الشمل سارت ببطء نظرا لانه تم وضع الاطفال والأهالي في مناطق مختلفة من البلاد كما تم ترحيل العديد من البالغين.

- لا احد يختار التفريق -

تشير البيانات الحكومية الى انه تم بالفعل ترحيل اهالي اكثر من 430 طفلا بعضهم بشكل طوعي - وهو ما يعقد عملية لم الشمل بشكل كبير.

والشهر الماضي امر القاضي سابرو الحكومة باعادة الاطفال تحت سن الخمس سنوات الى اهاليهم بحلول 10 تموز/يوليو والذين تتراوح اعمارهم ما بين 5 و17 عاما بحلول 26 تموز/يوليو.

ولم تف الحكومة بالمهلة الاولى. وقالت ان 45 طفلا غير مؤهلين للم الشمل لان اهاليهم غير مؤهلين او غير قادرين على اخذهم.

وابتداء من الثلاثاء - وقبل الاعلان عن اخر الارقام -- قالت وزارة الصحة والخدمات الانسانية الاميركية ان لديها 11500 طفل مصنفون على انهم اطفال غرباء غير مرافقين، ومعظمهم من القُصر الذين دخلوا الاراضي الاميركية دون مرافقة بالغ.

ولكن ذلك العدد يشمل اطفالا عبروا مع اهاليهم وفصلوا عنهم وبعد ذلك اعيد تصنيفهم على انهم اطفال اجانب غير مرافقين.

وقدمت جمعية محامي الهجرة الاميركيين وثائق للمحكمة تحتوي على شهادة من اهال قالوا فيها انهم اجبروا على التوقيع على القبول بترحيلهم.

وقالت رئيسة الجمعية اناستاسيا تونيلو "في جميع هذه الحالات التي رأيناها تقريبا استخدم مسؤولو الحكومة التهديدات والوعود الكاذبة والمعلومات المضللة وغيرها من الاساليب الاجبارية".