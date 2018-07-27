قرارات مهمة للعاهل المغربي أثناء زيارته للحسيمة

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة بـ"المساء" التي كتبت أن اقتران وصول الملك محمد السادس إلى مدينة الحسيمة (شمال)، بحلول الذكرى الـ19 لعيد العرش دفع المتتبعين إلى توقّع إعلانه قرارات مهمّة، فيما لا تزال التعزيزات الأمنيّة تتوافد على إقليم الحسيمة، وتحديداً شاطئ "بوسكور"، الموجود بجماعة (بلدية) إمزورن.

وأضافت "المساء" أن مسؤولين كباراً يرافقون الملك محمد السادس في زيارته لعدد من مدن شمال المملكة، بينهم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، و ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

اندلاع حرب تعيينات المديرين الجهويين للصحة

"المساء" كتبت كذلك أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة كشفت عدّة خروقات شابت عمليّة الترشيحات، بعدما كشفت الوزارة عن لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة الشفوية، حيث تم قبول ترشيحات عدة أسماء في عدة جهات، بينما يصل عدد الترشيحات في بعض الجهات إلى خمسة أو ستة ترشيحات، فيما يصل في جهات أخرى إلى ترشيح واحد فَقَط.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل، تساءلت في بيان لها في الموضوع، عن الكيفية والمعايير المعتمدة لقبول ملف مرشح واحد بالعديد من الجهات، في غياب التوازن الواضح في عدد المرشحين بَيْن مُختلف الجهات حيث توجد جهات لا تضم إلا إسماً واحداً بينما وصل العدد بجهات أخرى إلى خمسة أو ستة مرشحين، وهو ما اعتبرته الجامعة استهدافاً لأسماء بعينها دون أخرى لتعيينها بمنصب مدير جهوي.

شركة نظافة تطالب مجلس البيضاء بـ75 مليون دولار

الصّحيفة نفسها كتبت أنه في سابقة من نوعها، هدّدت شركة "إيكوميد"، التي فسخ مجلس مدينة الدار البيضاء التفويض الذي كان ممنوحاً لها لتدبير واستغلال مطرح مديونة، بنقل النزاع مع مجلس مدينة الدار البيضاء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمار بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأضافت "المساء" أن القرار جاء على اعتبار أن شركتين أميركيتين تملكان أسهما في "إيكوميد". وتتهم الشركة التي تعمل في مجال النظافة مجلس مدينة الدار البيضاء بعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص الاتفاق، الذي تم توقيعه بَيْن الطرفين.

تأخر الخبرة التقنية يؤجل محاكمة بوعشرين لما بعد العطلة القضائية

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أجلت النظر في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إلى ما بعد انقضاء العطلة القضائية، وتحديداً إلى 10 سبتمبر المُقبل، وأرجعت المحكمة تأجيل النظر في ملف بوعشرين إلى تأخر إنجاز الخبرة التقنيّة التي عهدت إلى الدرك الملكي للقيام بها، من أجل الحسم في الفيديوهات الجنسية المفترضة لبوعشرين.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه في الوقت الذي اعتبرت هيئة الدفاع عن بوعشرين تأجيل الجلسة مدعاة لتمديد مدة اعتقاله لمدة كبيرة، أكّدت هيئة الدفاع عن الشاكيات أن تأخر الخبرة أمر معتاد في مثل هذه القضايا.

18 سنة سجنا لمسؤول أمني وبارونات مخدرات

الصّحيفة ذاتها كتبت أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس (وسط)، أصدرت، بعد المناقشة والمداولة، أحكاماً في ملف يتعلّق بالاتجار الدولي في المخدرات، الذي كان متابعاً فيه مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة (جنوب الرباط).

وأضافت "الأحداث المغربية" أن المحكمة أدانت المسؤول الأمني (ج.ك) من أجل إفشاء السر المهني والارتشاء، وقضت عليه بثلاث سنوات حبساً نافذة، فيما قضت في حق الآخرين بعقوبات بين سنة ونصف سنة حبساً وسبع سنوات سجناً.

عائلة فرنسية تطالب ماكرون بترحيل مدان في قضايا إرهاب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الإتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن عائلة مهندس فرنسي مدان في قضايا إرهاب طالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بترحيله من سجن في المغرب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأمر يتعلّق بالمهندس طوماس غالي، الذي كان يدعم خلية إرهابية تم تفكيكها، قبل عامين، بمدينة الصويرة (جنوب).

"الإتحاد الإشتراكي" كتبت كذلك أن أسرة غالي تأمل أن يكمل عقوبته السالبة للحرية، والمحددة في 4 سنوات حبساً، في مؤسسة سجنية بفرنسا.