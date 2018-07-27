بوتين أهدى ترمب كرة تحمل رقاقة إلكترونية

أشارت وكالة "بلومبورغ" إلى أن كرة القدم من نوع "أديداس" التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال المؤتمر الصحفي المشترك في العاصمة الفنلندية هلسنكي، مزودة برقاقة إلكترونية، في حين لم تنفِ الشركة المصنعة للكرة قدرة روسيا على قرصنتها.

واشنطن: اتضح أن كرة القدم التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره دونالد ترمب بعد قمتهما المثيرة للجدل الشهر الجاري، تحوي على رقاقة إلكترونية داخلها، لكن شركة إديداس الألمانية المنتجة لها قالت إن هذه الرقاقة قادرة فقط على إرسال المعلومات لا استقبالها.

أديداس

لكنّ مسؤولاً في الشركة الألمانية رفض الرد على سؤال لبلومبرج الإخبارية الأسبوع الجاري، إذا ما كان يعتقد أن الروس قادرون على اختراق هذه الرقاقة، ومن ثم استغلالها في جمع المعلومات، رغم أن “إديداس” زعمت عبر موقعها الرسمي أن هذه الرقاقة “لا يمكن تغيير معلوماتها أو بياناتها المشفرة".

وكان بوتين الذي احتضنت بلاده كأس العالم الصيف الجاري، أهدى ترمب أمام الكاميرات الكرة، ليقذف بها الأخير إلى زوجته ميلانيا التي كانت تجلس أمامه، قائلاً إنه سيعطيها الى ابنهما بارون.

الرقاقة

ووفقاً لما ذكره موقع بزينس إنسايدر الإخباري الخميس، فإن الرقاقة التي يمكن الوصول إليها بسهولة، يمكن ربطها بشبكات الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، للحصول على معلومات متعلقة بالكرة.

وقال الموقع “إن البيت الأبيض لا يبدو قلقًا من احتواء هذه الكرة على رقاقة إلكتروونية”، ناقلة عن دان كوتس رئيس جهاز الاستخبارات الوطني قوله “إن كل ما يهدى إلى الرئيس يخضع لفحص أمني شديد”.

الكرة لا تدخل البيت الابيض

ولا تعتقد وسائل إعلام أميركية، إن كان يُسمح لهذه الكرة بالدخول إلى مواقع حساسة خصوصاً البيت الأبيض، خصوصاً أن روسيا معروفة بأنها على مدى 150 عاماً مضت تسعى للتجسس على الولايات المتحدة.

وأحدثت تصريحات ترمب خلال المؤتمر الصحافي، والتي برأ فيها روسيا من التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وشكك في مصداقية أجهزة الاستخبارات الأميركية، غضبًا عارمًا داخل الولايات المتحدة حتى بين قيادات حزبه الجمهوري، ما أجبر الرئيس على التراجع عنها في اليوم التالي.