بيونغيانغ تعيد رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية

تم الاتفاق على أعادة القتلى في قمة يونيو/حزيران بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

أعادت كوريا الشمالية رفات يعتقد أنها لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، في أحدث تحرك في المساعي الدبلوماسية الحذرة بين واشنطن وبيونغيانغ.

واصطف حرس الشرف لاستقبال الطائرة التي تقل الرفات عند هبوطها في قاعدة أمريكية في كوريا الجنوبية.

وانتظر أقارب القتلى أعواما لاستعادة رفات ذويهم.

وتم الاتفاق على أعادة رفات القتلى في قمة يونيو/حزيران بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووجهت انتقادات للقمة التي عقدت في سنغافورة، التي اتفق فيها الزعيمان على "نزع السلاح النووي تماما من شبه الجزيرة الكورية"، لقلة ما قدمته من تفاصيل أو موعد عن تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

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اتفاق "هائل" في القمة التاريخية بين ترامب وكيم

ولكن إعادة رفات الجنود الأمريكيين كانت واحدة من النقاط الأربع التي تم الاتفاق عليها في إعلان يونيو/حزيران بين الجانبين، في الذكرى الخامسة والستين لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكروية التي دارت رحاها بين 1950 و1953.

ويعتقد أنه تمت إعادة 55 جنديا هذه المرة ولكن يجب فحص الرفات جينيا للتيقن من أنها بالفعل لجنود أمريكيين. ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية أعواما.

AFP اصطف مئات الجنود الأمريكين وأسرهم من قاعدة أوسان لتحية الجنود القتلى في الطريق إلى مثواهم الأخير

وغطى العلم الأمريكي الصناديق الخشبية الصغيرة وتم حملها بعناية من الطائرة إلى الأراضي الأمريكية.

واصطف مئات الجنود الأمريكين وأسرهم في قاعدة أوسان لتحية الجنود القتلى في الطريق إلى مثواهم الأخير.

وقاتل أكثر من 326 ألف جندي أمريكي إلى جانب جنود من كوريا الجنوبية وتحالف تابع للأمم المتحدة أثتاء الحرب لدعم الجنوب ضد الشمال الشيوعي.

وما زال مصير الآلاف من الجنود الأمريكين الذين شاركوا في الحرب الكورية غير معلوم، وفقد معظمهم، أو نحو 5300 جندي، في ما أصبح الآن كوريا الشمالية.

والجنود الأمريكيون المفقودون من بين نحو 33 ألف جندي من قوات التحالف الذين لم يعرف عن مصيرهم شيئا.

وفي قاعدة أوسان في كوريا الجنوبية سيجرى على الرفات اختبارات أولية وإثر ذلك ستنقل إلى الولايات المتحدة لإجراء المزيد من الفحوص.