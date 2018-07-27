أردني يهاجم شرطيا بسكين في بيرو

لندن: تحدثت تقارير صحفية عن تعرض ضابط صف تابع للشرطة الوطنية في بيرو، للطعن على يد مواطن أردني بمقاطعة ميرافلوريس التي تعد أكبر وجهة سياحية في العاصمة ليما.

وقالت وسائل إعلام محلية بيرونية بما فيها إذاعة (أر بي بي) للأنباء إن رجل الأمن يشارك في دورية بمنطقة ميرافلوريس حين تعرض للهجوم بسكين على يد مواطن أردني.

واشارت إلى أن المهاجم الذي لم تكشف اية تفاصيل عن هوية أو دوافعه وراء فعلته، أصاب ضابط الصف بعدة جروح في ساقيه وفي إحدى يديه، ما استدعى نقله لمركز طبي قريب، في حين تم اعتقال المعتدي فوراً على يد عناصر الأمن.

الشرطي البيروني يخضع للإسعاف

وأوضحت مصادر شرطية للإذاعة المشار إليها أن المهاجم يوجد بحقه عدة بلاغات لضلوعه في أعمال عنف أخرى بالمنطقة، من بينها الاعتداء على شباب في متجر، حيث تسبب أيضاً في أضرار مادية.

وقال رئيس شرطة ليما، الجنرال جاستون رودريغيز إن المهاجم، فيما يبدو، حاول انتزاع السلاح من الضابط الذي تعامل زميله مع الموقف على الفور وتمكن من اعتقال الرجل بمساعدة شرطيين آخرين هرعوا لاحتواء الاعتداء