3 نساء يؤكدن انهن تلقين المال لقاء الصمت حول علاقتهن بترمب

واشنطن: أعلن مايكل افيناتي محامي ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز التي تؤكد انها اقامت علاقة مع دونالد ترمب الجمعة انه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الجمهوري لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد افيناتي "ثلاث نساء أخريات". وكان هذا المحامي اطلق حملة اعلامية ضخمة ضد ترمب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز.

واضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".

وتابع "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترمب كل الحقيقة الى الشعب الاميركي".

وصرح للصحافيين مساء الخميس في لوس انجليس " تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وتلاحق ستورمي دانيالز ترمب لالغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 الف دولار على ان تلزم الصمت حول علاقة اقامتها معه في 2006.

ودفع مايكل كوهن محامي ترمب هذا المبلغ.

ونفى ترمب اقامة علاقة مع دانيالز لكنه اقر لاحقا انه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الاسبوع نشر حديث بين ترمب وكوهن سجله الاخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلايبوي كارين ماكدوغال التي قالت انها اقامة علاقة "مع ترمب لاكثر من 10 اشهر في 2006 و2007".