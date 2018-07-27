المجلس الوطني الكردي يدعو إلى التجمع بالقامشلي

لندن: اعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض عبد الباسط حمو، أن التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة القامشلي منذ عامين، كان هدفها زرع الخوف في المدينة، يأتي ذلك بالتزامن مع احياء الذكرى الثانية للعمل الارهابي في المدينة بدعوة من المجلس الوطني الكردي.

المجلس الوطني الكردي

ودعا المجلس الوطني الكردي لإحياء الذكرى الثانية "للتفجيرات الإرهابية الأليمة التي حصلت في مدينة القامشلي"، وحثًّ مؤيديه ومناصريه وأبناء المدينة للتجمع في مكان وقوع التفجير داخل المدينة مساء اليوم الجمعة.

ودعا المجلس في بيان، حصلت “ايلاف" على نسخة منه، لـ "إحياء الذكرى الأليمة" التي حصلت في 27 تموز العام 2016، وأضاف "أن التجمع سيكون في مكان حدوث التفجير وسط المدينة في "الحي الغربي - طريق عامودا".



سوريا الديمقراطية

وتأتي هذه الدعوة للتجمع في مدينة القامشلي في حين يزور دمشق وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية " مسد" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية " قسد" لإجراء محادثات مع النظام السوري.

ويمكن اعتبار مجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي على طرفي النقيض في سياساتهما العامة حول سوريا وفِي تحالفاتها الإقليمية والدولية.

هدفها زرع الخوف

من جهته اعتبر عبد الباسط حمو نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، وهو من كتلة المجلس الكردي احدى مكونات الائتلاف "أن التفجيرات الإرهابية الدامية التي استهدفت مدينة القامشلي وأهلها، كان الهدف منها زرع الخوف والإرهاب في المدينة"، وأكد "لم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة، وتحديداً كيفية دخول الشاحنة التي تحمل المتفجرات إلى وسط المدينة عابرة كافة حواجز النظام والقوى الأمنية"، مرجحاً تورط نظام الأسد فيها إلى جانب إرهابيي داعش.

واستغرب حمو "ظهور عناصر تنظيم داعش بشكل مفاجئ وسط المدن، بعد قطع مسافات بعيدة، ومن ثم القيام بعمليات إرهابية شنيعة بحق المدنيين"، موضحاً أن هذه العمليات يرافقها تهديدات من قبل النظام للمنطقة، وهو ما اعتبره أنه أسلوب ممنهج لإجبار السكان على الاستسلام.

ضحايا القامشلي

وأدت تفجيرات القامشلي إلى استشهاد العشرات بينهم نساء وأطفال من أبناء "الحي الغربي"، نتيجة انفجار شاحنة مفخخة أدت أيضاً إلى دمار واسع في الأبنية السكنية المجاورة.

تفجيرات السويداء

وكان يوم الأربعاء الماضي قد شهد أيضا ثلاثة تفجيرات إرهابية داخل مدينة السويداء، ترافقت مع هجوم إجرامي على القرى والبلدات المجاورة، مما أدى إلى استشهاد نحو 300 شخص.

وشدد حمو في هذا الصدد على أن ما حدث في السويداء يشابه السيناريو الذي حصل في القامشلي قبل عامين، مندداً بشكل كبير بتلك العمليات الإرهابية التي اعتبر أن الهدف منها هو خلق الفوضى ودب الرعب في قلوب السكان.

فيما أكد عضو الهيئة السياسية في المجلس الوطني حواس سعدون على ضرورة تعزيز روح التضامن بين مكونات الشعب السوري، والوقوف بوجه كافة العمليات الإرهابية التي تجري في سورية.

وقال "نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا في القامشلي والسويداء وباقي المدن التي حدثت فيها مثل تلك التفجيرات"، معرباً عن أمله في إنهاء المسبب الرئيس للفوضى والإرهاب في سورية وهو نظام الأسد.

وأشار إلى أن التفجيرات تحدث في أوقات حساسة وبشكل مدروس، مضيفاً أنه "من الواضح أن لها أهداف سياسية وعسكرية دون مزيد من التفاصيل.