روسيا تدعو امام مجلس الامن الى المساهمة في إعادة إعمار سوريا

الامم المتحدة: حضت روسيا القوى العظمى الجمعة على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري حملته لاستعادة الاراضي التي فقد السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي الى وضع حد للعقوبات الاحادية على سوريا وقال ان الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها باجراء تعديلات في نظام بشار الاسد.

ويرى كثيرون ان التدخل العسكري الروسي لصالح نظام الاسد في العام 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن "إعادة إنعاش الاقتصاد السوري" تشكل "تحديا حاسما" إذ تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والمعدات الثقيلة والمحروقات لاعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لاعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

