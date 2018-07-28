"أنقذوا الأطفال" تحذر من تفشي وباء الكوليرا في اليمن بسبب الحرب

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية من أزمة تفشي وباء الكوليرا في اليمن بسبب الحرب الدائرة هناك.

وقالت المنظمة إن ثلاثة آلاف حالة إصابة بالكوليرا تم اكتشافها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري فقط ما يؤشر إلى تزايد احتمالات تفشي الوباء.

وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من الوضع فى ميناء الحديدة الاستراتيجي حيث يتواصل القتال بين قوات التحالف الذى تقوده السعودية والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضافت المنظمة أن الأوضاع فى الحديدة أكثر سوءا من العام الماضى، حين توفي ألفان وثلاثمائة شخص بسبب الكوليرا في المدينة التي تعاني من انقطاع إمدادات المياه النظيفة كما تعرضت المستشفيات إلى هجمات وغارات وشحت الأدوية فى الصيدليات.

وحثت المنظمة كافة الأطراف على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود من أجل إنقاذ الأرواح.

باب المندب

Reuters

في الوقت نفسه اعلن وزير النفط السعودى خالد الفالح تعليقا فوريا ومؤقتا لجميع صادرات النفط عبر مضيق باب المندب بعد هجوم الحوثيين على سفينتين محملتين بالنفط الخام.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أكد أن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

وأكدت شركة الشحن البحرية السعودية "بحري" أن إحدى ناقلاتها أصيبت بأضرار بسيطة دون وقوع ضحايا أو تلوث بيئي.

جاء البيان عقب إعلان تلفزة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين أن مقاتلي حركة انصار الله الحوثية استهدفوا بارجة حربية سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن تحمل اسم الدمام.

وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين الموالين لإيران في اليمن الذين سيطروا على معظم أنحاء شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري مثل البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس.