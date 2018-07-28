GMT 8:00 2018 السبت 28 يوليو GMT 6:23 2018 السبت 28 يوليو  :آخر تحديث
أُلغيت بسببه أكثر من 150 رحلة جوية داخلية

إعصار قوي يتوجّه نحو غرب اليابان

صحافيو إيلاف
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تتوقع سلطات الأرصاد الجوية في اليابان أن يضرب إعصار قوي مساء السبت أو صباح الأحد غرب البلاد، الذي تضرر في يوليو بعد أمطار غزيرة، أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

إيلاف: أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت أن الإعصار "جونغداري" ترافقه رياح تتجاوز سرعتها 180 كيلومترًا في الساعة، يتقدم باتجاه هونشو، كبرى جزر الأرخبيل.

ويفترض أن يضرب "جونغداري"، الذي كان مركزه حوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، يفترض أن يضرب شوغوكو، حيث أدت أمطار غزيرة في مطلع يوليو إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة، أسفرت عن سقوط حوالى 220 قتيلًا.

ضرورة الامتثال للإخلاء
قبل وصول "جونغداري"، حذرت السلطات السكان من خطر هطول أمطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدًا وأمواج عاتية. وقد دعت إلى عمليات إخلاء وقائية.

قال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية ميناكو ساكوراي لصحافيين "نريد أن يصغي الناس، وخصوصًا في المناطق التي هطلت فيها الأمطار، (في يوليو) إلى نصائح الإخلاء". وأُلغيت أكثر من 150 رحلة داخلية حتى الآن بسبب وصول الإعصار، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وكانت الفيضانات في شوغوكو أسوأ كارثة تنجم من أحوال جوية سيئة في اليابان منذ عقود. وما زال عدد من سكان المناطق التي تضررت فيها يقيمون في ملاجئ أو في بيوت متضررة.


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