أسفرت هجمات تفجيرية جنوبي سوريا عن مقتل 246 شخصا على الأقل من بينهم العديد من الأطفال، بحسب مسؤولين سوريين ونشطاء.

وقال صحفي محلي لبي بي سي عربي إن "مسلحين استهدفوا مدينة السويداء من ثلاثة محاور هي وسط المدينة، والريف الشرقي للمحافظة في قرى طربا والكسيب والغيضة والشبكي والشريحة، والريف الشمالي الشرقي في قرى المتونة والسويمرة وعراجة وتيما."

ووقعت الهجمات في مدينة السويداء، التي تسيطر عليها الحكومة، وما حولها، بحسب وسائل إعلام حكومية.

أكثر من 200 قتيل في سلسلة هجمات تفجيرية جنوبي سوريا

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.

ولكن مواقع سورية معارضة أشارت إلى نقل المئات من عناصر التنظيم من جنوب دمشق إلى بادية السويداء في مايو/أيار الماضي في إطار اتفاق غير رسمي مع الحكومة السورية، وسحب الجيش السوري لجانب كبير من قواته من المنطقة ليدفع بها إلى محافظة درعا المجاورة.

​ Reuters

فيما يلي أبرز المعلومات عن السويداء:

محافظة في جنوب غرب سوريا قريبة من دمشق حيث يحدها من الشمال محافظة ريف دمشق ومن الجنوب الأردن ومن الغرب درعا ومن الشرق بادية الشام.

تعرف بمنطقة جبل العرب ومساحتها 6 آلاف و500 كيلومتر مربع ومن أبرز مدنها السويداء المدينة وشهبا وصلخد.

ينتمي معظم سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 770 ألف نسمة لطائفة الدروز وهناك أقلية مسيحية كبيرة.

انطلقت منها ثورات عديدة ضد الحكم العثماني والثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي بقيادة سلطان باشا الأطرش عام 1925.

اشتهرت المنطقة بزراعة العنب والتفاح وتوجد بها آثار رومانية عديدة.

توجد على أطراف المحافظة سلسلة جبال بركانية خامدة وكهوف يتحصن فيها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

ظلت كل مناطق ومدن المحافظة هادئة وبقيت تحت سيطرة الحكومة بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

-----------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.