من هو رسام الكاريكاتير الإسرائيلي الذي فصل من عمله بسبب نتنياهو؟

أقالت صحيفة جيرازاليم بوست الإسرائيلية رسام الكاريكاتير آفي كاتز بعد إعادة رسمه صورة سيلفي تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأعضاء حزبه الليكود في الكنيسيت على هيئة خنازير، وهم يحتفلون بعد تمرير قانون يهودية دولة إسرائيل.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن كاتز استوحى الرسم من رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل "مزرعة الحيوان".

وقد استعان كاتز في الرسم بمقولة شهيرة في الرواية تقول إن كل الحيوانات متساوية ولكن بعضها متساوية أكثر من الأخرى.

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وقد أبلغت جيروزاليم بوست هاآرتس أن كاتز رسام كاريكاتير حر بالصحيفة "وبناء على اعتبارات تحريرية تقرر وقف التعامل معه".

وقد نشر كاتز الرسم في مجلة جيروزاليم ريبورت الإخبارية التي تصدر عن الجيروزاليم بوست.

وعلى أثر ذلك ثارت موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه البعض بمعاداة السامية في حين دافع عنه البعض الآخر مشيرين إلى أنه من حقه التعبير عن رأيه كما أنه في الوقت الذي وافق فيه مجلس تحرير المجلة على نشر الكاريكاتير يعاقب كاتز وحده.

https://www.instagram.com/p/BlljkPjH305/?taken-by=avixkatz

وبعد الإعلان عن إقالته انطلقت حملة لجمع التبرعات له على الانترنت والتي جمعت حتى الآن أكثر من 11 ألف شيكل أي نحو 3 آلاف دولار.

وقال اتحاد الصحفيين في إسرائيل إنه "يأخذ على محمل الجد قرار إقالة رسام الكاريكاتير آفي كاتز فإلحاق ضرر بصحفي لأنه أعرب عن رأيه خطوة خطيرة يجب عدم قبولها، ونحن ندعو الصحيفة للتراجع عن هذه الخطوة غير المقبولة".

وقال نسيم هيزكياو، مؤسس ومدير مهرجان أنيكسكس للرسوم المتحركة والكاريكاتيرية:"في سياق الجدل الديني والقومي تتم إقالة رسام كاريكاتير من إحدى الصحف ردا على كاريكاتير لم يحبه رئيس التحرير، رغم أنه نشر في صحيفته".

ومن هذا المنطلق سيركز مهرجان أنيكسكس للرسوم المتحركة والكاريكاتيرية المقبل على حرية التعبير.

لكن من هو أفي كاتز؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن كاتز:

ولد عام 49 بفيلادلفيا في بنسلفانيا في الولايات المتحدة

درس في جامعة كاليفورنيا ثم بأكاديمية للفنون بالقدس