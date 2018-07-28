مسلحون يهاجمون مركزًا لتدريب القابلات في أفغانستان

كابول: هاجم مسلحون مركزا لتدريب القابلات في شرق افغانستان السبت، بحسب ما اعلن مسؤولون محليون.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في جلال اباد، عاصمة ولاية ننغرهار. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

قال شاهد عيان لوكالة فرانس برس انه سمع اطلاق نار متقطع يشير الى احتمال وقوع هجوم. وصرح المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوجياني انه تم انقاذ العديد من القابلات.

وأكد المتحدث باسم هيئة الصحة في الولاية انعام الله مياخيل، تعرّض المركز للهجوم. وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس انه سمع دوي انفجارات عدة، ثم شاهد ثلاثة مسلحين يدخلون الممر الذي يقع فيه مركز تدريب القابلات.

وشهدت جلال اباد العديد من الهجمات في الاشهر الماضية اسفرت عن مقتل العشرات. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية معظم تلك الهجمات.