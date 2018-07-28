GMT 10:22 2018 السبت 28 يوليو GMT 10:24 2018 السبت 28 يوليو  :آخر تحديث

الإمارات تدعو إلى موقف "حاسم" تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس

أ. ف. ب.
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وزير خارجية عُمان في الأقصى

ابوظبي: دعت الامارات الى موقف "حاسم" في مواجهة الممارسات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بعد اغلاق المسجد الاقصى لساعات الجمعة على اثر مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.

وكتب وزير لدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدّ خطير ومستمر".

اضاف ان "التصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم".
والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

واحتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.


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