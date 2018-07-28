لفتت أنظار مراقبين ووسائل إعلام التصريحات المتناقضة بين دولة قطر ممثلة في وزارة الدفاع والولايات المتحدة ممثلة في البناغون حول تقارير نقلت على لسان وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية تحدث فيها عن توسعة قاعدة (العديد).

إيلاف: سارعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى نفي ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" على لسان وزير الدفاع القطري، الذي قال إن بلاده تخطط لتحديث قاعدة العديد وتوسيعها، وهي الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الدوحة رصدت 1.8 مليار دولار لهذا الأمر.

أكد العطية أن قطر تريد أن تصبح العديد منشأة أميركية دائمة، موضحًا: "نود رؤية حلفائنا وهم يقيمون معنا هنا بشكل دائم".

وقال وزير الدفاع القطري، إن بلاده تأمل في نهاية المطاف أن ترى قاعدة "العُديد" مُنشأة أميركية دائمة. أضاف: "بالطبع نود رؤية زملائنا وحلفائنا يقيمون معنا هنا بشكل دائم". وأضاف: "في خلال السنوات الخمس المقبلة، تقوم قطر أيضًا ببناء قاعدتين بحريتين رئيستين جديدتين على أعلى مستوى".

استغلال

لاحظ المراقبون أن تصريحات الوزير القطري عن تطوير العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن تأتي في إطار مساعي السلطات القطرية إلى استغلال ذلك في ظل استمرار خلافاتها الحادة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

جانب من قاعدة العديد الجوية

إلى ذلك، نفى البنتاغون في بيان للمتحدثة باسمه ربيكا ريباريك بدء العمل على تحديث القاعدة الاستراتيجية، وقال إنه لم يتخذ بعد أي قرار معيّن حول هذه القضية، وأكدت المتحدثة: "من السابق لأوانه مناقشة جوانب المشروع المحتمل لتوسعة قاعدة العديد الجوية في قطر".

أضافت: "العسكريون الأميركيون يعملون مع وزارة الدفاع القطرية بمزيد من التفاصيل حول الاقتراح لمساعدتنا على التخطيط بشكل مناسب وضمان استخدام كل المنشآت الجديدة على نحو فعال".

محادثات

وبعد تناقض التصريحات حول توسعة قاعدة (العديد) التقى وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، برئيس القيادة المركزية للقوات الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان عقب المحادثات، التي انعقدت أول أمس الخميس في الدوحة، أنها تناولت "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون العسكري والدفاعي وآفاق تعزيزها"، إضافة إلى "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ونقلت الوزارة أن فوتيل "ثمّن دور دولة قطر والجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب من خلال قاعدة العديد الجوية".

حجر الأساس

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت أن الوزير العطية أجرى مراسم رسمية لـ"وضع حجر الأساس" لمشروع توسعة العديد بمشاركة قائد الجناح الجوي الأميركي في القاعدة، الجنرال جيسون أرماغسوت، مبينة أن هذه الخطة تشمل بناء ثكنات سكنية ومبان خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، إضافة إلى تحسين مستوى حياة القوات المقيمة في هذا الموقع.

وتحتضن قاعدة العديد العسكرية الجوية، التي تأسست عام 2005، وتقع على بعد 30 كم جنوب غرب عاصمة قطر الدوحة، وتستخدمها الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية ومكافحة الإرهاب الجارية في الشرق الأوسط وأفغانستان، نحو 11 ألف عسكري أميركي، وتعد موطئ قدم أساسي لعمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

