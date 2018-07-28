بريطاني يطلب العلم من المهد إلى اللحد

بدأ رجل بريطاني مسيرته الأكاديمية في السبعين من العمر، وقاده اصراره بعد ان ترك المدرسة للالتحاق بالجيش البريطاني في الرابع عشر من عمره، إلى اكمال دراسته حتى حصوله على شهادتي دكتوراه في عقده التاسع، في حين تتوقع زوجته الفخورة به مواصلة مسيرته الاكاديمية.

لندن: أصبح رجل في الخامسة والتسعين، أكبر الطلاب عمراً في تاريخ الجامعات البريطانية.

وأنهى تشارلس بيتي دراسته بالحصول على شهادة الدكتوراه بعد كتابة رسالة أكاديمية من 48 الف كلمة عن اسباب عودة المغتربين البريطانيين كبار السن في اسبانيا الى بلدهم بريطانيا، كما ذكرت صحيفة الديلي تلغراف مضيفة ان بيتي انتقل للعيش في اسبانيا منذ عام 1986.

ودرس بيتي بالمراسلة لمدة خمس سنوات كان يعتني خلالها بزوجته منذ 73 عاماً ايلين البالغة من العمر 93 سنة قبل أن ينال شهادة الدكتوراه.

ترك الدراسة صغيرا

بعد ان ترك بيتي المدرسة في سن الرابعة عشرة انخرط في صفوف الجيش البريطاني وشارك في انزال نورماندي.

وفي عام 2016 كرمته فرنسا بوسام جوقة الشرف الوطني تقديراً لدوره في تلك العملية العسكرية الكبرى في يونيو/حزيران 1944.

حضر بيت حفل تخرجه من جامعة نورثهامبتون في 26 يوليو/تموز 2018.

وهو الآن يحمل شهادتي دكتوراه رغم انه لم يبدأ حياته الأكاديمية إلا في السبعين من العمر.

ذكرياته

ويتذكر بيتي انه حين انتقل الى اسبانيا قيل له ان يفعل شيئين لكي يعيش حياة مديدة هما الاكثار من الضحك وتشغيل دماغه باستمرار.

وقال انه ولد لعائلة عمالية متواضعة عام 1923 في شمال انكلترا حيث ترك المدرسة. ولذلك لم تكن لديه مؤهلات ولكنه استطاع ان يدرس في ليفربول للحصول على شهادة معلم حتى اصبح مفتشاً.

شهادتان

أكمل بيت دراسته لنيل شهادة الدكتوراه الأولى في التربية حين كان في الخامسة والسبعين وقبل خمس سنوات بدأ يدرس للحصول على الدكتوراه الثانية.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن بيتي ان رسالته الأكاديمية الثانية عن اسباب عودة المغتربين من اسبانيا حيث يعيش نحو 300 الف بريطاني.

وأوضح بيتي انه جمع البيانات والمعلومات والمصادر التي يحتاجها لدراسته قبل الاستفتاء على بريكسيت معرباً عن اعتقاده بأن وضع المقيمين البريطانيين في اوروبا أصبح الآن أكثر التباساً.

وكانت دكتوراه بيتي الأولى عن الدراسة الخارجية نالها من جامعة اميركية بعد حصوله على الماجستير من جامعتي برايتون ونوتنغهام في بريطانيا.

عائلته

وقالت زوجته ايلين التي حضرت حفل تخرجه انها فخورة به مؤكدة انه "يحب العلم والبحث ولن استغرب إذا واصل دراسته" بعد شهادتي الدكتوراه.

واشادت ابنتهما جيليان (68 عاما) بوالدها قائلة ان نشأ في ظروف صعبة "ويجب ان يكون لدى المرء دافع خاص لشق طريقه في مثل هذه الظروف".

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/27/d-day-veteran-becomes-oldest-person-awarded-phd-british-university/