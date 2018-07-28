الرباط: بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم ( عيد الجلوس)، سيكون لشعب المغرب موعد مع أوبريت "شمس الحضارات" يوم 29 يوليو الحالي على اليوتيوب وجميع القنوات الوطنية، والتي تعرف مشاركة ستة من ألمع فناني الوطن العربي، يتغنون من خلالها بحب المغرب والإشادة بملكه.

هذه الأوبريت من كلمات وإنتاج مصعب العنزي الملقب بـ"سفير الأغنية المغربية"، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية حول المملكة، ‏ويشرف عليها الأمير مولاي اسماعيل، ابن عم الملك محمد السادس.

مصعب العنزي برفقة الامير مولاي اسماعيل

و كان العنزي قد أعلن عبر حسابه على فيسبوك عن تحضيره لعمل ضخم من إنتاجه وكلماته، وألحان رضوان الديري، والمايسترو عصام الشرايطي الذي نفذ ووزع العمل الموسيقى في براغ ‏رفقة 120 عازفا، وتم تسجيل بعض ‏الآلات الحية الأخرى ‏في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث شارك الفنانون في الفيديو كليب بإشراف‏ المخرج فيصل الحليمي.

و قال العنزي "هو أول عمل غنائي عربي يتغنى بقائد عربي أعطى الكثير لعروبته ولوطنه، هذا العمل من أجل أجمل وأغلى بلد في قلبي، ادعوا لنا بالتوفيق، المغرب يستحق أن يتميز بالفكرة القادمة والتي تعتبر الأولى عربياً ان شاء الله، أتمنى أن نكون عند حسن الظن والثقة لإبراز المحبة العربية للمغرب الغالي".

الفنان السعودي رابح صقر

وتعقيبا على مشاركتها في أوبريت "شمس الحضارات"، قالت الفنانة الإماراتية أحلام إنها تهدي صوتها في هذا العمل الذي يمثل وسام شرف بالنسبة لها".

المطرب الكويتي نبيل شعيل

وزادت في رسالة وجهتها للملك محمد السادس عبر مواقع التواصل الاجتماعي" تعلمنا حبكم وترسخت محبتكم في القلوب منذ ايام والدنا وقائدنا زايد بن سلطان أل نهيان رحمه الله.. دمتم فخراً وعزا للعرب.. ابنتكم بنت الإمارات والمغرب أحلام".

الفنانة الأردنية ديانا كرزون

و تشهد "شمس الحضارات" مشاركة كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنان الكويتي نبيل شعيل والسعودي رابح صقر والبحريني أحمد الجميري والأردنية ديانا كرزون و القطري فهد الكبيسي.