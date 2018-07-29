احد البيوت التي دمرتها الفيضانات في منطقة كوراشيكي

طوكيو: تستعد اليابان لإعصار عنيف يضرب مناطق متفرقة من جزرها، ترافقه رياح عاتية، الامر الذي دفع بالسلطات إلى دعوة المواطنين لعمليات اجلاء وقائية، في حين مازال نحو اربعة آلاف ناجٍ منهم يقيم في ملاجئ موقتة او في منازلهم المتضررة، جراء السيول التي ضربت البلاد بداية شهر يوليو الجاري.

ويتجه اعصار قوي السبت الى غرب اليابان التي تعرضت بداية يوليو لسيول كارثية، ما دفع السلطات الى الدعوة لعمليات اجلاء وقائية.

واعلنت وكالة الارصاد الجوية اليابانية ان الاعصار "جونغداري" ترافقه رياح تتجاوز سرعتها 180 كيلومترًا في الساعة، يتقدم باتجاه هونشو كبرى جزر الأرخبيل، على ان يبلغها مساء السبت او فجر الاحد.

امواج عالية

واظهرت مشاهد بثها التلفزيون امواجاً عالية تضرب شاطئ شيمودا جنوب غرب طوكيو ورياحًا عاتية تضرب الاشجار.

والاعصار "جونغداري" الذي كان مركزه قرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، يفترض ان يضرب شوغوكو، حيث ادت امطار غزيرة مطلع يوليو الى سيول وحوادث انزلاق للتربة اسفرت عن سقوط حوالى 220 قتيلا.

ولا يزال نحو اربعة الاف ناج يقيمون في ملاجئ موقتة او في منازلهم المتضررة.

تحذير السلطة

وقبل وصول "جونغداري"، حذرت السلطات السكان من خطر هطول امطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدًا وامواج عاتية. وقد دعت الى عمليات اجلاء وقائية.

من جهته، نصح المسؤول في وكالة الارصاد الجوية ميناكو ساكوراي، المواطنين في تصريح أمام صحافيين قائلا "نريد ان يصغي الناس وخصوصا في المناطق التي هطلت فيها الامطار (في يوليو) الى نصائح الاجلاء".

أوامر بالإخلاء

من جهتها، امرت سلطات شوبارا في منطقة هيروشيما (غرب) بإجلاء نحو 36 الفا و400 من السكان.

بدوره، قال المسؤول في المدينة ماساهارو كاتاوكا لفرانس برس "رغم انه لم تهطل أمطار هنا، نطلب من الناس إخلاء المنطقة قبل هبوط الليل".

بدورها، أفادت وسائل الاعلام اليابانية بأن ستة الاف و380 من السكان تلقوا ايضا امرًا بالإخلاء في كوري.

الغاء رحلات ومهرجانات

من جهة ثانية، الغيت اكثر من 410 رحلات داخلية حتى الآن بسبب وصول الاعصار وعلق عمل القطارات بين طوكيو والجزر المجاورة بسبب الامواج العاتية.

كما تم تأجيل أو إلغاء مجموعة من المهرجانات الصيفية في منطقة طوكيو منها مهرجان سوميداجاوا الشهير للألعاب النارية الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

تجدر الاشارة إلى أن الفيضانات التي ضربت شوغوكو كانت أسوأ كارثة تنجم عن أحوال جوية سيئة في اليابان منذ عقود.

وتسجل اليابان العدد الأكبر من الكوارث الطبيعية، ويضربها كل عام مجموع الزلازل الأقوى عالميًا.

