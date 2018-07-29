أثار حضور إلياس العماري رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، السبت، نشاطًا خاصًا بأعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس الجهة، موجة من الردود الغاضبة، داخل قواعد الحزب ذي المرجعية الإسلامية، والخصم اللدود لـ"الأصالة والمعاصرة".

إيلاف من الرباط: نشر الحساب الرسمي للعماري في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، خبر حضوره اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق "العدالة والتنمية" بالجهة، والمخصص لتقييم حصيلة عمل الفريق، وأكد أنه ألقى كلمة بالمناسبة.

لم يخلُ حرص الصفحة الرسمية للأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة على نشر الخبر مع إرفاقه ببعض الصور من دلالات سياسية، حيث ظهر يتوسط صورة المنصة، إلى جانب نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في الجهة نفسها، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من نشطاء الحزب.

أوضح الشليح في تصريحات إعلامية أن فريق حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، لم يوجّه أي دعوة إلى إلياس العماري لحضور أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه السبت، مؤكدًا أن هذا الأخير "فاجأ الفريق بالدخول إلى القاعة التي نظم فيها اليوم الدراسي بمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، رغم أن اللقاء داخلي".

أشار أحد المواقع الإخبارية المحلية في مدينة طنجة، القريب من حزب العدالة والتنمية، إلى أن فريقه "بعد حضور إلياس العماري لمقر الجهة، اضطر لتنظيم جلسة افتتاحية لم تكن مبرمجة من قبل لدى الفريق، بعدما وجدوا أنفسهم محرجين مع رئيس الجهة الذي حل بالمقر".

لم يفوّت عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الفرصة للهجوم على الحزب وقادته، الذين سمحوا للعماري بحضور نشاط داخلي للحزب، حيث علق حسن حمورو عضو المجلس الوطني للحزب قائلًا: "إلياس العماري يحضر لقاء دراسيًا لفريق العدالة والتنمية في مجلس جهة طنجة تطوان، ويلقي كلمة نوّه فيها بأداء الفريق!!". وأضاف "بحثت في ورقة توجهات المرحلة الصادرة من المؤتمر الوطني الثامن للحزب، فلم أجد ما يبرر أو يفسر هذه الصورة ...".

زاد حمورو مهاجمًا: "أحسست بغصة، وبلعتها بجرعة ماء، ورددت في نفسي "واش حنا هوما حنا ولا موحال أيا حزبي ولا موحال"!!، في إقتباس واضح من الأغنية الشهيرة لمجموعة ناس الغيوان، التي تتساءل عن الاستمرارية والثبات على المواقف من دون تبديل أو تغيير.

من جهتها، علقت حليمة شويكة، عضو هيئة التحكيم الوطنية داخل حزب العدالة والتنمية على الصورة قائلة: "من نتائج خطاب التبرير والسياق الدولي والبلابلابلا، ومازال العاطي يعطي...!"، في انتقاد واضح منها لقرارات القيادة الحالية للحزب وخطابها القائم على التبرير.