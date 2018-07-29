نائبة مُكلفة بـ"مهمة إلهيّة" لوضع حد للرئيس الأميركي!

من بين العدد الهائل لمعارضي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الولايات المتحدة، تشكل النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ماكسين ووترز علامة فارقة في طريقة معارضة حاكم البيت الأبيض.

إيلاف من نيويورك: لا تكتفي ووترز بمعارضة ترمب وإدارته على خلفية السياسات المتبعة داخليًا وخارجيًا، بل تدعو على الدوام إلى عزله، ومضايقة مساعديه في الشوارع والأماكن العامة، وبسبب هجومها الدائم على الرئيس الأميركي وصلتها تهديدات كثيرة بلغت حد التهديد بالقتل.

مهمة إلهيّة

لكن أحدث صيحات معارضتها، ظهرت يوم الأحد الماضي في كنيسة في مدينة لوس أنجيليس، عندما أوحت - وبحسب الإعلام الأميركي - بأنها تقوم بتنفيذ مهمة إلهيّة لوضع حدّ للرئيس ترمب، بعدما انتقدت بشكل عنيف الإدارة حول قضايا عدة.

القس أخبرها

توجّهت ووترز إلى الحضور في الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية بالقول: "يجب أن تعرفوا أنني هنا للقيام بالعمل الذي أُرسلت من أجله"، ونقلت عن قس الكنيسة قوله لها صباح الأحد الماضي: "عندما يرسلك الله لفعل شيء يجب أن تفعله!"، وبناء على كلام القس أكدت أنها عائدة إلى واشنطن في اليوم التالي لتخبرهم بكلامه وإكمال المهمة.

رئيس بأصوات روسية

قالت للجمهور المحتشد في الكنيسة: "إن روسيا انتخبت هذا الرئيس (دونالد ترمب)، موجّهة انتقادات عنيفة إليه على خلفية لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

سيسقط أميركا

أضافت: "لم نحلم قط بأنه سيكون في البيت الأبيض شخص يسبب الخلافات والانقسامات، ولا يستطيع قول الحقيقة، ويعمل عن قصد، ليس لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، بل لإسقاطها".

لاحقوهم في كل مكان

وفي وقت سابق، أثارت ووترز جدلًا كبيرًا، بعدما دعت أنصارها إلى مطاردة ومضايقة مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كل مكان، ردًا على السياسة المتبعة إزاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين من حدود المكسيك، وفصل الأطفال عن عائلاتهم.

جاءت دعوتها عقب تعرّض المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، للطرد من مطعم في ولاية فرجينيا بسبب عملها في إدارة ترمب، ومواجهة وزيرة الأمن الداخلي، كريستن نيلسن، لمضايقات من محتجين أثناء تناولها الطعام في مطعم مكسيكي في واشنطن.

وقالت ووترز لأنصارها: "دعونا نؤكد تواجدنا في المكان الذي يجب أن نظهر فيه. وإذا رأيتم أيًا من أعضاء الإدارة في مطعم أو متجر أو محطة وقود، عليكم أن تبرزوا وتثيروا ضجة، وتضغطوا عليهم. أخبروهم أنهم غير مُرحب بهم في أي مكان. يجب إعادة الأطفال المفصولين إلى أسرهم".

