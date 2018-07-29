هافانا: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السبت في هافانا ان زيارته التي تستمر حتى الاحد تهدف الى "تعزيز" العلاقات بين البلدين.

وصرح لودريان لنظيره الكوبي برونو رودريغز الذي استقبله في وزارة الخارجية "تربطنا علاقة ايجابية جدا ودينامية، وتهدف زيارتي الى تعزيز هذه العلاقة".

تابع لودريان زيارته في القصر الرئاسي، حيث التقى الرئيس الجديد ميغيل دياز كانيل "في أجواء ودية"، بحسب بيان رسمي على التلفزيون الحكومي. أضاف البيان ان "الجانبين شددا على العلاقات الجيدة بينهما، وعبّرا عن الرغبة في مواصلة حوار سياسي على مستوى رفيع".

أضاف ان المسؤولين اعتبرا أن تطوير علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين "مؤات، وأقرا بـ"الدور المتزايد للشركات الفرنسية" في الاقتصاد الكوبي، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والبناء. وهناك ثلاثون شركة فرنسية عاملة في كوبا.

زيارة لودريان هي الاولى لمسؤول من الحكومة الفرنسية منذ انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا في مايو 2017. ومن المفترض ان يلتقي لودريان قبل نهاية زيارته الى اميركا اللاتينية، والتي بدأها في كولومبيا، وزير التجارة والاستثمار الكوبي رودريغو مالمييركا ويقوم بزيارة الى مركز هافانا التاريخي.

