شهداء السويداء وسورية قتلهم الأسد

الكتابة عن سورية كأنك تترخ لهولوكست مستمر. حيث الاسدية حيث الجريمة المطلقة. الاسدية كوصفة سحرية،لقادة المجتمع الدولي من أجل اجهاض أي حلم من أحلام شعوبنا. تتوارد الانباء عن عشرات الألوف قتلهم الأسد بقرار وهو يعذبهم حتى الموت. اعتراف اسدي خطي وقانوني لمقتل هؤلاء على يد جلاديه. امام العالم كله، امام منظمات حقوق الانسان الدولية، امام الأمم المتحدة. في ليلة واحدة وقبل كتابة هذا النص، تم ابلاغ 7000 عائلة سورية، ان أبنائهم قتلوا في سجون الأسد. قرار الأسد بالابلاغ عن عشرات الألوف، هو قرارا دوليا. لهذا ما يقوم وماقام به الأسد في سورية هو هولوكست دولي.

" سجن صيدنايا العسكري هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء "

منظمة العفو الدولية.

فيما تتوارد أسماء الشهداء المقتولين تعذيبا بقرار الأسد، تم هجوم داعش على السويداء، بتسهيل وتحريض وزج جنود سوريين بصفوف داعش، كما اتضحت بعض أسماء القتلى من داعش.

بالجهة المقابلة لم يقتل جندي اسدي نظامي واحد في المعركة، بل من استشهد في الدفاع عن السويداء هم أهلها،رجلا ونساء. خاصة بعد التحذير الروسي لاهلنا بالسويداء،وفشل مفاوضات الوفد الروسي، في جر ابناءنا في السويداء إلى التجنيد في صفوف ميليشيات الأسد.

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من يعرف جغرافية المنطقة، يعرف انه من المفترض وفقا لادعاءات الروس والأسد، ان يكون هنالك مواقع لجيش الأسد، تفصل بين مواقع داعش وقرى أهلنا في السويداء. أليس هذا ما يعمل به الأسد والروس، مع بقية المناطق منذ اندلاع القتال بين فصائل المعارضة وميليشيات الأسد. أليست السويداء وقراها تحت سلطة الأسد؟ لماذا لا يوجد عسكر للاسد في تلك المنطقة؟ لماذا لم يقتل جندي اسدي واحد في تلك المعركة؟ كل الشهداء البالغ عددهم 250شهيدا من أبناء السويداء المدنيين. بينما وجدنا اسديينفي صفوف المهاجمين ومن قتلاهم. انها درسا من دروس الاسدية، لتربية أهلنا في السويداء الذين اصروا على رفض ارسال أبنائهم للخدمة العسكرية في صفوف جيش الأسد،وقتل أبناء شعبهم في مناطق أخرى. إضافة ان تهديد اهل السويداء بداعش ليس جديدا على رجالات الأسد، السؤال:من أين أتت تلك الأسلحة لمسلحي داعش الذين اخرجهم الأسد والروس من مخيم اليرموك وغيرها من المناطق،بباصات مكيفة الى تلك المنطقة!!؟ لا توجد جهة في تلك المنطقة قادرة على إيصال الأسلحة لداعش الا قوات الأسد.

مع ذلك بغض النظر عن كل هذا، أليس الأسد مسؤولقانونيا عن مقتل أهلنا في السويداء؟

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لابد من توضيح نقطة على غاية من الأهمية في هجوم داعشالأسد على السويداء. ان العلاقة بين داعش والأسد، ليست خافية على احد، هذه العلاقة تمتد الى ماقبل تأسيس فرع القاعدة في العراق، بدعم وتسهيل لوجستي من الأسد ونظامه. المفارقة الأولى:

أن كل فصائل المعارضة المسلحة للاسد نعرف اعداد شهدائها، ويعرف اين يذهب من يتبقى منها بعد كل معركة. لماذا داعش التي يقدر عدد الأجانب فيها اكثر من النصف،لا يعرف أحدا اين يذوب قتلاها وأين يهرب البقية!! الا من يقوم الأسد والروس بنقلهم الى أماكن أخرى، كما تم الامر في السويداء. وقبلها في مناطق أخرى. داعش تنظيم مافوقوطني كل مخابرات العالم تستثمر فيه عبر نواته القيادية الملثمة.

المفارقة الثانية: تبادل المنافع بين داعش والأسد كان المثال في الجزيرة السورية قبل ان يتدخل الامريكان. بدء بالنفط وانتهاء بقتال فصائل الثورة. بعيدا عن القول ان هذه الدولة او تلك هي من أسست داعش، لكنها كانت استثمارا دوليا مربحا لمن أراد اجهاض حلم السوريين بالحرية.

هذه حصيلة تجربة داعش في سورية، التي لاتزال كل قياداتها الأولى ملثمة ومختبئة. خاصة قيادة الصف الأول العراقية.

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داعش بغض النظر عن كل تلك التفاصيل، هجمت على السويداء بوصفها قوة" سنية" هكذا يراد للامر ان يحصل،وتستهدف المكون الدرزي، هذه معركة أرادها الأسد والروس ان تظهر على هذه الصورة. رغم ان شعبنا السوري الحاضن للثورة وقف مع أهلنا بالسويداء ماعدا تلك الأصوات النشاز التي ظهرت شامتة. ودون الحديث عن الطوائف الأخرى ودورها، لابد من الاعتراف بان هذه"السنية" مريضة على كافة الصعد، على الأقل في قدرة السلاطين والدول على استخدامها كممسحة زفر وإرهاب وقتل. هذه لاعلاقة لها بشعبنا السوري، هذه السنية توظيف دولي. لكن بالمقابل على كل من يدعي تمثيل" السنة"سياسيا، ان يقف امام المرآة. لان الشعب السوري والسني منه تحديدا، اظهر انتماء وطنيا على مستوى الثورة السورية العظيمة. مهما كانت حجم الخروقات البهيمية الإرهابية.

لايزال ينتظر شعبنا الكثير من الاهوال.. لكن مهما بدت الصورة قاتمة، لم يستطيعوا تجاوز ما احدثته الثورة السورية، ولن يستطيعوا..

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