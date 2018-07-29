نشر محمود سرحان الصور على فيسبوك بعد زيارة حديقة حيوان في القاهرة

نشر محمود سرحان الصور على فيسبوك بعد زيارة حديقة حيوان في القاهرة

نفت حديقة حيوان مصرية أنها طلت حمارا بخطوط تشابه خطوط الحمار الوحشي، وذلك بعد انتشار صورة تزعم ذلك على فيسبوك.

ونشر محمود سرحان الصور على فيسبوك بعد زيارة حديقة حيوان في القاهرة.

وبخلاف حجمه الصغير وأذنيه اللتين تختلفان عن أذني الحمار الوحشي، أظهرت الصور بقعا سوداء على وجه الحمار.

وانتشرت الصور سريعا، وبدأ الخبراء بإدلاء رأيهم عن الفصيلة التي ينتمى إليها الحيوان.

وقال طبيب بيطري اتصل به موقع إلكتروني محلي إن أنف الحمار الوحشي سوداء بينما الخطوط على جسمه اكثر انتظاما وتوازيا.

وزعم سرحان أن الحديقة في حوزتها حماران وحشيان، وإن الاثنين زائفان وتم تلوينهما.

وعندما اتصلت اذاعة نجوم إف إم بمحمد سطان، بمدير حديقة الحيوان، أكد سلطان في الاتصال إن الحيوان لم يكن مزيفا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حديقة حيوان بخداع جمهورها.

وفي عام 2009 طلت حديقة حيوان في غزة حمارا ليبدو كحمار وحشي لأنها لم تجد سبيلا لتخطي الحصار الاسرائيلي.