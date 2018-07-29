حديقة الحيوان في القاهرة تعرض حصانًا وحشيًا مزيفًا!

أثارت حديقة الحيوان الدولية في العاصمة المصرية القاهرة سخط المصريين وسخريتهم، بعد عرض حمار وحشي مزيّف في الحديقة أمام الزائرين.

إيلاف من القاهرة: لم يكن يتخيّل المصريون أن تتحوّل أحداث فيلم "السيرك" الذي تم إنتاجه في عام 1968 إلى وقائع حقيقية في العام 2018، عندما واجه الممثل أحمد أباظة أزمة مادية في السيرك الخاص به، تسببت في عزوف الجمهور، فلجأ إلى طلاء حمار بلدي بخطوط سوداء، وتقديم عروض جديدة، إلا أن الجمهور سرعان ما كشف الحيلة، لأن الحمار كان هزيلًا جدًا.

رب "حرارة" نافعة!

وفي العام 2018، أي بعد 50 عامًا، لجأت الحديقة الدولية للحيوان في العاصمة المصرية القاهرة إلى الحيلة نفسها، لكنها تسببت في إثارة سخرية المصريين وسخطهم، ووصلت الواقعة إلى النيابة العامة.

كشف أحد زوار الحديقة، ويُدعى محمود سرحان، الواقعة، ونشر صورة للحيوان، وهو حمار بلدي بحجم صغير مقارنة بالحمار الوحشي، تم طلاؤه بخطوط سوداء، لكنها من شدة الحر وتعرّق الحيوان تساقطت، وتحوّلت إلى بقع سوداء.

االحمار الوحشي المزيف في الحديقة الدولية في القاهرة

نشر سرحان صور الحمار الوحشي المزيّف عبر صفحته في فايسبوك، وقال إنه "فنان وتمكن منذ النظرة الأولى من معرفة أنه حمار بلدي، وليس حمارًا وحشيًا"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى سقوط الطلاء من على وجه الحمار، ما تسبب في وجود بُقع سوداء حول عينه، وأدى تاليًا إلى اكتشافه حقيقة الحمار المزيف".

أضاف أن "هذا الأمر غير لائق، وهناك برتوكول بين حديقة الحيوان والحديقة الدولية بتبادل الحيوانات، ولا داع لخداع الزوار بهذه الطريقة".

إقرار بالمسؤولية

من جانبه، اعترف مدير مشروع الحدائق المتخصصة في محافظة القاهرة، اللواء محمد سلطان، بصحة الواقعة، وقال إنه "سيحيلها على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها".

أضاف في تصريح لـ"إيلاف"، أن "حديقة الحيوان الدولية جرت إدارتها من قبل أحد الأشخاص بموجب تعاقد"، مشيرًا إلى أنه المسؤول عن الحمار الوحشي المزيف، وقال إن حديقة الحيوان لا تضم حميرًا وحشية.

وقال إنه تم وقف التعامل مع هذا الشخص، وإحالة الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها، وإقرار العقوبة اللازمة، حتى لو وصلت إلى السجن، معتبرًا أن ما حصل تصرف غير لائق وغير حضاري.

سوابق مماثلة

تعتبر هذه الوقعة ليست الأولى، ففي العام 2009، واجهت حديقة الحيوان في الجيزة اتهامًا مماثلًا، عبر طلاء حمير بلدية، لتبدو وكأنها حمير وحشية.

وظهرت واقعة مشابهة في حديقة حيوان صينية في العام 2013 حين تم الكشف عن أن أحد الأسود فيها هو في حقيقة الأمر كلب من فصيلة الدراوس التيبتية.