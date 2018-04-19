السعوديات يتفوقن في استخدام Snapchat

ريان الجهني

كشفت دراسة حديثة قامت بها منصة «Crowd Analyzer» وهي أول منصة عربية لرصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي معترف بها دوليا، أن السعوديات هن الأكثر استخداما لبرنامج «سناب شات» الشهير من السعوديين، وأوضحت الدراسة أن عدد مستخدمي البرنامج في المملكة 14 مليون مستخدم نشط، 12 مليون مستخدم باللغة العربية، كان نصيب النساء منهم 6.5 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين الذكور 5.5 ملايين مستخدم.

النساء الأكثر



بحسب نتائج الدراسة، فإن نسبة المستخدمات النساء في المملكة تجاوزت 54%، وبعدد تجاوز 6.5 ملايين مستخدمة نشيطة، 57% منهن يمتلكن جهاز آيفون بواقع 3.7 ملايين جهاز، مبينة أن الفئة العمرية العظمى من المستخدمات هن من جيل الألفية 18- 40 عاما، بواقع 5.4 ملايين مستخدمة، ومليون مستخدمة من الجيل العاشر 40 - 65.



الآيفون الأكثر استخداما



أوضحت أرقام الدراسة أن عدد الذكور المستخدمين لبرنامج «السناب شات» تجاوز 5.5 ملايين مستخدم نشط، وبنسبة 45% من إجمالي مستخدمي البرنامج في المملكة، منهم 3.2 ملايين مستخدم يملكون جهاز آيفون بنسبة تعادل 58%، واستحوذ جيل الألفية على النصيب الأكبر من أعداد المستخدمين براقع 4.2 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين من الجيل العاشر مليون مستخدم.



الرياضة أولا



كشفت الدراسة أن الرياضة وأخبارها هي أكثر الأقسام متابعة بعدد 8 ملايين متابع، فيما جاءت أقسام المرأة ثانيا بعدد 5.8 ملايين متابع، والموسيقى ثالثا بـ 5.1 ملايين متابع، والأخبار رابعا بـ 3.6 ملايين متابع، وأخبار الموضة خامسا بـ 3.2 ملايين متابع، وعشاق الألعاب سادسا بـ 2.8 مليون متابع، وعشاق الطعام سابعا بـ 2.2 مليون متابع، وعشاق اللياقة البدنية ثامنا بـ 1.5 مليون متابع، وعشاق السفر والسياحة تاسعا بـ 1.5 مليون مسافر، وجاء أخيرا قسم التسوق بـ 1.4 مليون متابع.