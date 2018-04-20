القرضاوي للسفير الروسي: على أمراء قطر دعمنا.. والشعب سيطيح بهم

«عكاظ» (دبي)

فضح السفير الروسي السابق لدى الدوحة فلاديمير تيتورينكو الدور التحريضي الذي لعبه يوسف القرضاوي المقيم في قطر، والمدرج على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، إبان فترة ما يسمى بـ«الربيع العربي». وأكد تيتورينكو، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن القرضاوي كان يوجه الحرب الإعلامية عبر قناة «الجزيرة» القطرية. وذكر أن الدوحة قدمت له أشكال الدعم كافة.

وأوضح أن القرضاوي كان يتصل برئيس الديوان الأميري ويأمر: «قولوا للجزيرة أن تعرض المزيد من اللقطات الفظيعة والأحداث الدموية عن سورية، لقطات فيها الكثير من الدماء وقتل الأطفال». وقال: «تواصلت مع هذا الشخص وحضرت لقاءات معه، كان يقول مثلاً: أعطوا المعارضة مزيداً من المال وسوف تزداد نار الثورة استعارا، في إشارة إلى مصر». وذكر أن القرضاوي قال له شخصياً: «على الأمراء في قطر أن يقوموا بدورهم، والشعب فيما بعد سيطيح بهم».