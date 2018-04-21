السعوديات.. مسيرة تاريخية حافلة في المشاركة وصنع القرار

بندري إبراهيم حبرم

أولت الحكومة السعودية منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بالمرأة وتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها في ضوء ما نصت عليه تعاليم الإسلام وحازت على اهتمام الملك المؤسس بعد توحيد البلاد وكان داعماً لكل ما يعزز مكانتها. وتطرقت أستاذة التاريخ عضو الشورى الدكتورة دلال مخلد الحربي إلى تأثير الملك عبدالعزيز في تطور تعليم المرأة الذي كان واضحاً من خلال ظهور كتاتيب تعليم البنات في عدد من المدن والقرى، مستشهدة بوثيقة تاريخية تبرز مساندته لمشروع تنموي رفع إلى مجلس الشورى في يوليو 1931م، يتعلق بإصلاح كتاتيب البنات في الحجاز.



الكتاتيب في عهد المؤسس



وأوضحت الحربي أن أولويات تعليم المرأة في الكتاتيب خلال عهد الملك عبدالعزيز، جاءت على قسمين، أولهما يشمل تعليم الكبيرات مبادئ القرآن الكريم، والثاني يخص الصغيرات اللاتي كانت أولويات تعليمهن دراسة القرآن والسنة، ومبادئ القراءة والكتابة.



ووصل عدد دور كتاتيب تعليم المرأة في بداية عهد الملك عبدالعزيز إلى أكثر من 180 داراً وكانت تمثل المرحلة الأولى للتعليم في المملكة للذكور والإناث على حدٍ سواء. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة مدارس البنات النظامية التي أعلن البدء عن إنشائها عام (1379هـ) عندما صدر مرسوم ملكي بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، لتكون هيئة رسمية تعليمية تتولى التخطيط والإشراف وإدارة تعليم البنات، ومراكز التدريب المهني الخاص بالفتيات.



أول فرصة للتعليم العالي



وفرت جامعة الملك سعود التي أنشئت 1957م أول فرصة للفتاة السعودية للالتحاق بالتعليم العالي، إذ سمحت للفتاة عام 1961م بالانتساب للجامعة في كلية الآداب وتوالت بعد ذلك الجامعات في فتح المجال للراغبات من البنات في مواصلة تعليمهن بنظام الانتساب.



وفي عام 1970 ـ 1971 أنشأت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول كلية خاصة بالبنات، وهي كلية التربية بالرياض وصولاً إلى افتتاح العديد من أقسام الطالبات في جامعات البنين التابعة لوزارة التعليم. واستفادت أعداد كبيرة من الطالبات من برامج الابتعاث التي تقدمها الجامعات والكليات للدراسات الجامعية والعليا لمختلف دول العالم، وخصوصا أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.



عضو شورى ونائب وزير



في عام 1429 وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة، التي تعد أول مدينة جامعية حكومية متكاملة خاصة بالمرأة في السعودية، وعينت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن، أول مديرة. ونتيجة لاهتمام ولاة الأمر بتعليم المرأة تمكن السعوديات من السير بخطوات واثقة في تحقيق طموحاتهن وأهدافهن حتى برزن في شتى المجالات العلمية والعملية. وصدر أمر ملكي في عام 1434هـ يقضي بتعيين 30 سيدة أعضاء في مجلس الشورى، وتضمن القرار ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من أعضاء المجلس. ونتيجة لما حققته المرأة السعودية من تميز فقد تسنمت مراكز قيادية في مجالات عدة، وعينت في عام 1430هـ أول امرأة بمنصب نائب وزير التربية والتعليم.



أقسام في السلك العسكري



نظراً إلى اهتمام المملكة بدخول المرأة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، تم تعيين سيدة في منصب نائب مساعد للتدريب التقني والتطوير للبنات بالمؤسسة، كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وقسم نسائي في الدفاع المدني وأخيرا في المرور.



وأخذت المرأة السعودية حقها في الاقتراع والترشح في الانتخابات البلدية؛ إيماناً منها بتميزها ودورها الكبير في بناء مجتمع متكامل، كما صدر أمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. ويعدّ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود داعماً للمسيرة المتنامية للمرأة السعودية لإدراكه بأنها صانعة الأجيال وصدر أمر سامٍ بتمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، واعتماد قيام وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، ومواصلة دعم حقوق المرأة والأسرة والطفل.



في سوق العمل



وتعكس توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اهتماماً كبيراً بتحقيق كل ما يوفر حياة كريمة للمرأة، وأولت عناية بحقوقها، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.



ومن أهم المحاور التي وضعتها المملكة في برنامج 2020 ورؤية 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، من خلال تمكينها في جميع المجالات. كما أتيح للمرأة السعودية دخول السوق السعودية لتشجيعها على الاستثمار من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية وبرز عدد من سيدات الأعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن، وذلك يعد خطوة مشرفة في تاريخ التنمية.



المرأة في السفارات والبعثات



وحققت السعوديات تفوقاً ونجاحاً باهراً في المجالات العلمية، حيث قدمن في السنوات الماضية عدداً من الاختراعات والإنجازات التي وضعتهن في مصاف العلماء في العالم، كما خطت المرأة خطوات متسارعة وإيجابية في مجال الأعمال الخيرية والتطوعية، إضافة إلى دورها البارز في فعاليات الحوار الوطني، وفي المجال الإعلامي والثقافي، ونجاحها في إدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة والطفل. وتتيح المملكة الفرص للمرأة لإثبات قدراتها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الصحي والبحث العلمي على مستوى العالم، وتولت مناصب قيادية في المجال الطبي تقديراً لما وصلت اليه من علم وقيادة وجهود متميزة. وتمنح المملكة للمرأة فرصة تمثيلها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في السفارات والقنصليات والبعثات ومشاركتها ضمن الوفود في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية، وترأست نائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح وفد المملكة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة.



المرأة في ملاعب الرياضة



حرصت الحكومة السعودية على دعم النشاطات الرياضية المختلفة للمرأة وتم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيلاً للهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، في خطوة مهمة لمستقبل المرأة السعودية، وفي إطار حرص الحكومة على الرعاية الصحية والرياضية لها، كما تم أخيراً تمكين المرأة من دخول الملاعب الرياضية لحضور النشاطات الرياضية المختلفة. وفي إطار اهتمام الحكومة برعاية المرأة الصحية أدخلت برنامج التربية البدنية في المناهج التعليمية لمدارس البنات. ولا يتوقف اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمكين المرأة في المجالات المختلفة فحسب، بل وتكرمها أيضا في المحافل والمهرجانات، حيث سلم خادم الحرمين الشريفين في فبراير 2018، خلال حفلة افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للدكتورة خيرية السقاف، تكريماً لإنجازاتها الأكاديمية والإعلامية والأدبية والثقافية، ويعد هذا التكريم، تكريماً للمرأة السعودية.



تعلمت الموسيقى والسباحة في عام 1959



مثلت المرحلة الثانية في تعليم المرأة بالمدارس المنزلية أو شبه النظامية التي كانت بدايتها في (1941م)، واستمرت إلى تاريخ إنشاء المدارس النظامية لتعليم البنات في عام (1959م). وتشير الإحصاءات إلى وجود 15 مدرسة شبه نظامية، كان النظام التعليمي القائم فيها شبيها بنظام تعليم البنين، ويضاف إلى مواده التعليمية بعض العلوم الأخرى، وفي بعض تلك المدارس الـ15 يتم تعليم الموسيقى والرياضة البدنية كالسباحة وغيرها، أما المعلمات فغالباً كن من بعض الأقطار العربية المجاورة.