آخر احصائيات العالم الرقمي

كشف تقرير جديد صدر عن موقعي وي ار سوشيال و هوتسويت ان اكثر من نصف اعداد سكان العالم الآن مرتبط بالشبكة العنكبوتية، وان مايقرب من ربع مليار مستخدم جديد قد وصل اليه الانترنيت لاول مرة في عام 2017 ، وان افريقيا هي القارة التي حصلت فيها اكبر زيادة بنسبة تزيد عن 20٪ سنويا، وقد جاء هذا النمو بعد ان توفر الهاتف الذكي لدى المستخدم على نطاق كبير.

كما اوضح التقرير ذاته، والذي صدر قبل عدة ايام، ان اكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل كل شهر، وان استخدام مواقع التواصل يزداد على نحو مطّرد، بل خلال ال12 شهرا الفائتة ازدادت نسبة من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل مليون مستخدم جديد في كل يوم في بعض الدول، وان 9 من اصل 10 من هؤلاء المستخدمين يدخلون الى هذه المواقع من خلال اجهزة الموبايل.

واشار التقرير الى ان اكثر من 200 مليون شخص حصلوا على اول جهاز موبايل لديهم في عام 2017 ، وان ثلثي عدد سكان الارض، الذي يبلغ 7 مليارات و 600 مليون ، لديهم موبايل، وان أكثر من نصف أجهزة الهاتف المستخدمة اليوم هي أجهزة " ذكية " ، لذلك يسهل على المستخدمين الاستمتاع بتجربة مزايا الشبكة العديدة أينما كانوا.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة التي يتضمنها هذا التقرير ، ادناه ابرز الارقام المتعلقة بالعالم الرقمي لشهر كانون الثاني من عام 2018 :

- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2018 حوالي 4.021 مليار ، بزيادة تبلغ 7٪ سنويا .

- عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018 اصبح 3.196 مليار ، اي بزيادة 13٪ سنويا .

- بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في عام 2018 حوالي 5.135 مليار ، بزيادة 4٪ سنويا.

- لم يزدد عدد مستخدمي الانترنيت فقط ، بل ازداد الوقت الذي يقضيه المستخدم على الشبكة في الاشهر الـ 12 الاخيرة.

- أن متوسط استخدام الإنترنيت للمستخدم الآن حوالي 6 ساعات في كل يوم، أي ما يقرب ثلث فترة استيقاظهم، ويحدث هذا من خلال استخدام الأجهزة الهاتفية واللوحية والخدمات التي تعمل عبر الإنترنت.

- يتوزع الانترنيت بشكل متباين في ارجاء العالم، فهو منخفض في وسط وجنوب افريقيا، مع ان هذه المناطق تعد الاعلى نموا في نسب استخدام الانترنيت.

- ارتفع عدد مستخدمي شبكة الانترنيت في أفريقيا بأكثر من 20٪ سنويا ، مع زيادة عدد مستخدمي الإنترنيت في مالي بنسبة 6 مرات تقريبًا منذ كانون الثاني 2017، وقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت في سيراليون والنيجر وموزمبيق، أكثر من الضعف خلال العام الماضي أيضا.

- أكثر من ثلثي سكان العالم لديهم الآن هاتف جوّال ، ويستخدم معظم الناس الآن هاتفًا ذكيًا.

- ارتفع عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم بنسبة تزيد عن 4٪ سنويا ، على الرغم من أن معدلات الانتشار لا تزال أقل من 50٪ في معظم أنحاء وسط أفريقيا.

- الأكثر من ذلك، هذه البيانات مخصصة لاستخدام شبكة الانترنيت " الويب " فقط، وتوضح أحدث البيانات أن الأشخاص يقضون الآن فترة اطول 7 مرات باستخدام تطبيقات الجوّال مقارنةً بمتصفحات ويب الهاتف المحمول ، لذا من المرجح أن تكون نسبة مشاركة الإنترنيت على الهاتف المحمول أعلى من الأرقام المذكورة أعلاه.

- بدأ ما يقرب من مليون شخص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة يوميًا خلال العام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 11 مستخدما جديدا كل ثانية.

- ازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 13% في الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث سجلت آسيا الوسطى والجنوبية أسرع الزيادات (بنسبة 90٪ و 33٪ على التوالي).

- وكجزء من هذا الزيادة ، نرى عددًا كبيرًا من المستخدمين من ذوي الاعمار الكبيرة ينضمون إلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ، وفي فيسبوك وحده، ارتفع عدد المستخدمين الذين بلغوا 65 عامًا فما فوق بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

- كما ازداد عدد المراهقين الذين يستخدمون فيسبوك، ولكن عدد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا زاد بنسبة 5٪ فقط منذ كانون الثاني 2017.

- نسب استعمال الجنسين للانترنيت لاتزال تشكل مصدر قلق ، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن النساء لديهن حسابات قليلة، إلى حد ما، في مواقع التواصل لمعظم أنحاء وسط إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

- للسنة الثالثة على التوالي ، يقضي الفلبينيون أكبر قدر من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يقضي المستخدم العادي في البلاد ما يقرب من 4 ساعات كل يوم.

- البرازيليون تقدموا ايضا، على الرغم من أن الإندنوسيين والتايلانديين قد تجاوزوا الأرجنتينيين ليحتلوا المركزين الثالث والرابع في ترتيب هذا العام.

- الفيسبوك لا يزال هو المسيطر على مشهد مواقع التواصل، حيث حققت منصات الفيسيوك تقدما رائعا في عام 2017 ليصل إلى 2.17 مليار في بداية عام 2018.

- ازداد عدد مستخدمي كل من الواتساب والفيسبوك ماسنجر مرتين أسرع من منصة الفيسبوك الأساسية، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون كل تطبيق من تطبيقات المراسلة بنسبة 30٪ سنويا.

- لا يزال كلا التطبيقين مرتبطين بأرقام المستخدمين ، لكن أحدث البيانات تُظهر أن الواتساب يتمتع بموقع جغرافي أفضل، حيث اصبح الواتساب الآن أفضل تطبيق للمراسلة في 128 دولة من دول العالم.

- ومع هذه الإحصائيات المذهلة للتطبيقات، تمكن الانستغرام من النمو على نحو كبير، وقد ارتفع عدد مستخدميه، على مدار الاشهر الماضية، بمقدار الثلث.

- يستمر وصول المنشورات الطبيعي في الانخفاض بالنسبة لتقارير هذا العام، حيث، وكما هو متوقع ، انخفض كل من مدى الوصول والتفاعل الطبيعي للمنشورات خلال العام الماضي، وقد بلغ متوسط انخفاض الوصول أكثر من 10٪ سنويا.

- أصبحت اتصالات البيانات المتنقلة أسرع في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك ، هناك اختلافات كبيرة في سرعة الاتصال المحمول بين البلدان.

- يتمتع مستخدمو الجوال في النرويج بسرعات تحميل للبرامج تزيد عن 60 ميغابايت في الثانية، اي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

- يتمتع مستخدمو الهواتف الجوالة في 6 بلدان، مثل هولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة - بسرعات اتصال متوسطة تزيد عن 50 ميغابايت في الثانية.

- وفي الجهة المقابلة ، لا يزال مستخدمو الهواتف المحمولة في 18 دولة - بما في ذلك الهند وإندونيسيا - يعانون من سرعة اتصال تقل عن 10 ميغابايت في الثانية.

- بشكل عام : سرعة الاتصالات زادت بنسبة 30٪ خلال العام الماضي.

- تساعد الاتصالات الأسرع أيضًا في تقليل الضغط ، اذ أظهرت الأبحاث أن التأخير بضع ثوانٍ أثناء تخزين محتوى الفيديو يمكن أن يؤدي إلى زيادة نفس مستويات القلق عند مشاهدة فيلم رعب أو محاولة حل مشكلة حسابية معقدة.

- جزئياً بفضل هذه السرعات العالية للتنزيل ، يستهلك مستخدمو الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 3 غيغابايت من البيانات كل شهر، أي بزيادة 50% بالنسبة للعام الماضي.

- تظهر أحدث بيانات " توقعات السوق الرقمي" أن إجمالي قيمة سوق التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية قد نما بنسبة 16٪ خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الإنفاق السنوي في عام 2017 ما يقرب من 1.5 تريليون دولار.

- في جميع أنحاء العالم ، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع الاستهلاكية (مثل الأزياء والأغذية والإلكترونيات والالعاب) بنسبة 8٪ ، حيث يشتري الآن حوالي 1.8 مليار شخص من خلال الانترنيت.

- يستعمل حوالي 45٪ من مستخدمي الإنترنت الآن مواقع التجارة الالكترونية.

- كما يزداد المبلغ الذي ينفقه كل شخص على التجارة الالكترونية ، حيث يرتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 7٪ سنويا ليصل إلى 833 دولار في بعض الدول .

- يُعد البريطانيون أكبر المنفقين على التجارة الالكترونية ، حيث يزيد الإنفاق السنوي في المملكة المتحدة الآن عن 2000 دولار أمريكي لكل مستخدم.

- من الجدير بالذكر أن هذه الأرقام مرتبطة بالسلع الاستهلاكية، واذا أضفنا إنفاقاً على فئات أخرى مثل السفر والمحتوى الرقمي وتطبيقات الجوال ، فمن المرجح أن تصل القيمة الإجمالية للتجارة الالكترونية العالمية إلى 2 تريليون دولار .

- بالنسبة للعالم العربي فان النتائج تشير الى تفوق مصر في اعداد المشتركين في مواقع التواصل ثم السعودية ثم الجزائر وبعدها العراق، وستكون هنالك مقالة خاصة عن احصائيات العالم العربي فيما يتعلق بالعالم الرقمي.

باحث في مواقع التواصل الاجتماعي

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