أعلنت شركة أمازون سحب لعبة من عجين المغناطيس للأطفال من على موقعها الإلكتروني بعد مخاوف من احتوائها على مادة الزرنيخ شديدة السمومة.

جاء ذلك بعدما كشف اختبار للمنتج، وهو عبارة عن مادة تشبه الصلصال بها مغناطيس، وجود سبعة أضعاف النسبة المسموح بها من المادة السامة.

وحظر مجلس "نورثامبتون تريدينج ستاندرز"، وهو هيئة لتنظيم ضوابط التداول التجاري، بيع المنتج، الأربعاء، بعد رصده في أحد المحال الصغيرة.

وسحبت أمازون المنتج بالفعل من موقعها على الإنترنت.

وقال عملاق البيع بالتجزئة: "سلامة الزبائن من أولوياتنا".

ولا يُعرف حتى الآن كم شخص اشترى لعبة العجين الممغنط.

لم تحدد هُوية منتج اللعبة أو مستوردها حتى الآن

وقال مجلس نورثامبتون تريدينج ستاندرز إن منتجا واحدا من ألعاب العجين الممغنط هو الذي حظر وليس كل ألعاب العجين.

وأضاف أنه يجب اختبار العلامات التجارية الأخرى.

ووفقا للمجلس، اكتشف أن المغناطيس الموجود في اللعبة المحظورة، التي لا توجد عليها بطاقة تعريفية لمنتجها أو مستوردها، تجاوز بنسبة 29 مرة القوة المغناطيسية المسموح بها، كما يمكن "ابتلاعه بسهولة".

كما يحتوي المنتج كذلك على ضعف مادة الرصاص المسموح بها.

وكانت اللعبة تحتوي على بطاقة تعريفية تصنفها غير مناسبة للأطفال دون سن الثالثة سنوات، لكنها لم تشمل علامة "سي" لإثبات مطابقتها لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلامة البيئية والصحة.

وقالت أمازون إن "المنتج لم يعد متاحا على" على متجرها الإلكتروني.