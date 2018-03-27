السماح ببديل رابع في الأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية

تعديلات جديدة في مباريات دوري الأبطال و الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الثلاثاء انه سيسمح بدخول بديل رابع في الوقت الاضافي، ضمن دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي بدءا من الموسم المقبل.

ولن تطبق هذه الاجراءات بالتالي الا في المراحل الاقصائية من المسابقتين.

واختبر هذا الاجراء الذي اقرته هيئة مجلس الاتحاد الدولي في اذار/مارس، في مسابقة السيدات في اولمبياد ريو 2016 وسيعتمد في مونديال روسيا 2018.

علاوة ذلك، سيسمح فقط في نهائي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي والكأس السوبر تسجيل 23 لاعبا على ورقة المباراة بدلا من 18 للمباريات الاخرى.

وسيتمكن المدربون بالتالي الاستفادة من 12 بديلا بدلا من 7، ما سيمنحهم "مرونة أكبر" بحسب ما أوضح الاتحاد القاري.

وبعد انتهاء دور المجموعات سيكون متاحا للاندية اضافة اسماء جديدة "من دون قيود" الى لائحة اللاعبين المقدمة الى الاتحاد الاوروبي في بداية المسابقة.