مورينيو يخطط لمقايضة بوغبا بثنائي ريال مدريد فاران وكروس

كشفت تقارير إنكليزية ان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يخطط لبيع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا من اجل إفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين آخرين، سواء بتمويل صفقات جديدة أو لتقديم أصحابها الإضافة الفنية التي عجز "الديك الفرنسي " عن تقديمها بعد عامين من استقطابه قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يدرس إجراء مقايضة مع ناديه الأسبق ريال مدريد تتضمن انتقال بوغبا إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي القادم مقابل انتقال الثنائي المدريدي المدافع الفرنسي رافائيل فاران ولاعب الوسط الألماني توني كروس.

ووفقًا لأسعار اللاعبين الثلاثة، فإن قيمة بوغبا تصل في هذه المقايضة إلى 230 مليون يورو ، على اعتبار أن قيمة فران تصل إلى 80 مليون يورو ، بينما تبلغ قيمة كروس نحو 115 مليون يورو، إضافة إلى 25 مليون يورو تدفعها إداة نادي ريال مدريد مع صفقة الثنائي الفرنسي والألماني.

وتؤكد الصحيفة أن صبر مورينيو على بوغبا نفذ ولم يعد قادراً على منحه فرصة أخرى في الموسم القادم، بعدما تأكد له بأن اللاعب ليست لديه أية إضافة يقدمها لفريقه لأسباب عديدة منها عدم تأقلمه مع أجواء الدوري الإنكليزي الممتاز الذي سبق له أن فشل فيه مع السير اليكس فيرغسون مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل أن يرحل إلى إيطاليا ويلمع اسمه مع نادي يوفنتوس، مما جعل المدرب البرتغالي يوجه إدارة "اليونايتد" بدفع 100 مليون يورو من أجل إعادته إلى قلعة "الأولدترافورد".

ويستبعد أن يوافق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على انتقال فاران وكروس رغم ترحيبه بقدوم بوغبا، وذلك لأن الثنائي "الفرنسي والألماني" يعتبران من أهم أعمدة الفريق، وتسريحهما من شأنه أن يترك فراغاً يصعب سده، خاصة أنهما ذات تأثير إيجابي كبير في الإنجازات التي حققها "الأبيض الملكي" منذ موسم (2015-2016) وحتى هذا الموسم.

ورغم التعاقدات العديدة والهامة التي قام بها مورينيو منذ تعيينه على رأس الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 ، إلا انه عجز عن تطوير أداء الفريق وتحسين نتائجه، حيث فشل في المنافسة على لقب الدوري الممتاز وخرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا أمام نادي إشبيلية الإسباني بخسارة على أرضه ليصبح محل انتقادات شديدة ومطالب بإقالته والتعاقد مع مدرب آخر.