GMT 12:01 2018 الخميس 29 مارس GMT 13:41 2018 الخميس 29 مارس  :آخر تحديث
نادي ريال مدريد الاسباني مهتم بضم اللاعب

مدير لاتسيو الرياضي : قيمة انتقال ميلينكوفيتش-سافيتش تفوق 90 مليون يورو

أ. ف. ب.
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لن يتخلى نادي لاتسيو خامس الدوري الايطالي لكرة القدم عن لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بأقل من تسعين مليون يورو، بحسب ما ذكر مديره الرياضي الالباني ايغلي تاري.

وعن مستقبل لاعب الوسط في نادي العاصمة، قال تاري مهاجم النادي السابق لقناة "سبورتيتاليا": "لا أعرف كم سيبلغ سعره ولا اريد التفكير بذلك. بالطبع سيكون اكثر من 80-90 مليون يورو. سيرغي هام كثير لنا ولم يبلغ قمته بعد".
ويجذب اللاعب الفارع الطول (1,91 م) البالغ 23 عاما انظار ابرز الاندية الاوروبية على غرار برشلونة وريال مدريد الاسبانيين، يوفنتوس الايطالي، باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانكليزي.
وتابع تاري "اريد ان يكون الامر واضحا. لاتسيو لم يحدد سعرا او يطلب اي شيء مقابل ميلينكوفيتش. تلقينا عروضا على هذا المستوى تقريبا الصيف الماضي، لكننا لم نأخذها بعين الاعتبار".
وعن اهتمام ريال مدريد الاسباني بضمه، اضاف "حاليا هناك اهتمام، لكن لا شيء ملموسا. لم اتحدث ابدا مع ريال مدريد بشأنه".
وكان لاتسيو مدد عقد لاعب وسطه الذي سيخوض المونديال المقبل مع بلاده، في نيسان/ابريل الماضي حتى عام 2022.
وأشار رئيس النادي الازرق كلاوديو لوتيتو في آب/أغسطس الماضي "رفضت 70 مليون يورو من أجل سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش"، وبعدها شهد سوق الانتقالات تضخما كبيرا تصدره انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي عالمي).
ويستضيف لاتسيو بينيفنتو السبت بعد فترة التوقف الدولية.
وكشف تاري ايضا ان المدافع الهولندي ستيفن دي فري الذي سينتهي عقده الصيف المقبل اقترب من الانضمام الى انتر "فلنقل ان هناك امكانية جدية بانضمامه الى انتر".

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