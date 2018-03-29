دل بوترو يتابع مغامرته في دورة ميامي ومغمورة تطيح فينوس

أفلت الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو من الخروج أمام الكندي ميلوش راونيتش في ربع نهائي دورة ميامي الأميركية لكرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للالف نقطة للرجال والبريمير الالزامية للسيدات، فيما فجرت اميركية مغمورة مفاجأة واطاحت بمواطنتها المخضرمة فينوس وليامس.

وتهاوى العملاق الارجنتيني المصنف خامسا الاربعاء امام ضربات راونيتش ليخسر المجموعة الاولى 5-7 وهو يعاني أوجاعا في ظهره.

لكن حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2009 الذي كاد يعتزل اللعبة في 2015 بعد سلسلة جراحات في معصمه، يقدم افضل مستوياته منذ نحو شهر. استغل دعم جماهير ميامي ليخطف المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (7-1) و7-6 (7-3) ويحسم المباراة بنحو ثلاث ساعات.

وبرغم خسارة راونيتش، المصنف ثالثا عالميا سابقا والذي تراجع الى المركز الاربعين بعد سلسلة من الاصابات في 2017، يبحث الكندي عن تسلق الترتيب العالمي تحت اشراف مدربه النجم الكرواتي السابق غوران ايفانيسيفيتش.

وهذه المرة الثانية في عشرة ايام ينحني فيها امام دل بوترو، لكن خلافا لانديان ويلز (خسر 6-2 و6-3 في نصف النهائي)، خلق راونيتش، المصنف 25 عالميا، مشكلات عديدة لدل بوترو.

وحلل الارجنتيني قائلا: "كلانا لعب جيدا، لكني تعاملت بطريقة أفضل مع التاي بريك (الاشواط الفاصلة)".

وتابع دل بوترو الذي اسقط في نهائي انديان ويلز الاسطورة السويسري روجيه فيدرر "أنا مرهق، لحسن الحظ سأحظى بيوم راحة قبل نصف النهائي. يجب ان اتعافى بسرعة جسديا ونفسيا من هذه المعركة"..

ويلتقي دل بورتو في الدور المقبل الاميركي جون ايسنر.

متسلحا بارساله القوي، تخطى ايسنر الكوري الجنوبي تشونغ هيون 6-1 و6-4، مستعيدا ايقاعه بعد بداية موسم بطيئة. فقبل قدومه الى كي بيسكاين لم يفز سوى في مباراتين عام 2018، واقصي من الدور الاول في استراليا واكابولكو وانديان ويلز.

في ميامي، فاز في أربع مباريات من دون اي يخسر أي مجموعة، مزيحا في طريقه الكرواتي مارين سيليتش الثالث عالميا ثم تشونغ الـ23 عالميا الاربعاء.

وضرب ايسنر 13 ارسالا ساحقا و97% من الكرات الناجحة على ارساله الاول.

وقال ايسنر المصنف 17 عالميا "لعبت جيدا جدا، اتقدم في كل مباراة، هذه علامة جيدة للمستقبل والظروف ممتازة بالنسبة الي".

وفي ربع النهائي ايضا، يلعب الالماني الكسندر زفيريف الرابع مع الكرواتي بورنا تسوريتش الـ29، والجنوب افريقي كيفن اندرسون السادس مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا السادس عشر.

- كولينز تسقط قدوتها -

ولدى السيدات، صنعت الاميركية دانيال كولينز مفاجأة كبيرة باقصائها مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس الثامنة عالميا 6-2 و6-3.

وحققت ابنة الرابعة والعشرين اكبر فوز في مسيرتها التي لم تتغلب فيها قبل الاربعاء على اي لاعبة من العشرين الاوليات في العالم.

وخاضت كولينز التي احتلت المركز 167 عالميا في نهاية 2017، التصفيات التمهيدية، اي اكثر بثلاث مباريات من وليامس (37 عاما) لكنها لم تترك لها اية فرصة.

وقالت وليامس المتوجة ثلاث مرات بلقب الدورة والتي انقذت ثلاث كرات لحسم مواجهتها في الدور الثالث مع الهولندية كيكي يبرتنز "لم أقدم افضل مستوياتي الليلة، لكنها سيطرت على كل الكرات. لعبت جيدا جدا، خاطرت وحصلت على المكافأة".

بدورها، قالت كولينز "أول مرة رأيت فينوس وليامس في غرف الملابس كدت أبكي. كانت لاعبتي المفضلة لذا يصعب علي التأقلم مع هذا الامر".

وتابعت "كل الاميركيات الشابات ينظرن الى سيرينا وفينوس. يمكنني الربط مع بداياتهما. لم أحضر من عائلة ثرية، ولم ابدأ اللعبة في طفولتي في ناد رياضي.. اللعب على ملاعب عامة أعطاني وجهة نظر مختلفة، يجعلك تنمو وتكتسب النضج في سن صغيرة".

وفي اول نصف نهائي لها ضمن دورات المحترفات، ستلتقي اللاتفية ايلينا اوستابنكو المصنفة خامسة والفائزة على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

ونجحت حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة في حسم شوطين فاصلين في مباراة شكلت إعادة لدور الـ16 من بطولة ويمبلدون.

وقالت اوستابنكو التي ضربت 44 كرة فائزة "عرفت انه يجب ان اكون عدوانية، وعندما حصلت على الفرصة اقتنصتها".

اما سفيتولينا التي فازت بثلاثة القاب هذه السنة، فأقرت بافضلية خصمتها "قدمت مباراة رائعة. كانت افضل مني بكثير".

وعن مواجهة اوستابنكو (20 عاما)، قالت كولينز "قابلتها في ملاعب الناشئات منذ زمن بعيد على ارض ترابية وفزت عليها، الان وقد كبرنا انا متحمسة لمواجهتها مجددا".

وفي نصف النهائي الثاني تلعب البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا المصنفة اولى عالميا سابقا مع الاميركية سلون ستيفنس الثالثة عشرة وبطلة الولايات المتحدة العام الماضي.