الاتحاد الإسباني يرصد 800 ألف يورو لكل لاعب في حال تحقيق كأس العالم

رصد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة قدرها 800 ألف يورو لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني في حال نجحوا في التتويج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مكافأة التتويج بمونديال روسيا تعتبر الأكبر في تاريخ مشاركات المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم ، بعدما كانت قد بلغت 600 ألف يورو عند إحرازهم لقب كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ، ثم بلغت 720 ألف يورو في مونديال 2014 بالبرازيل، لكن الإسبان ودعوا البطولة مبكراً من دور المجموعات .

هذا وتخوض إسبانيا نهائيات كأس العالم المقبلة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال والمغرب و إيران.

الجدير ذكره بأن إسبانيا حققت فوزاً كاسحاً على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي، ضمن إستعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم بروسيا، وهو الفوز الذي أعاد الثقة للإسبان بإمكانية تحقيق اللقب العالمي مجدداً، خاصة أن البطولة ستقام في قارة أوروبا.