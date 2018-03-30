كريستيانو رونالدو يمتلك 31 عقد رعاية في مسيرته الكروية

يمتلك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني 31 عقد رعاية مع رعاة من مختلفي المجالات والجنسيات منذ بداية بروز اسمه في الملاعب الأوروبية في عام 2003 .

وكان رونالدو قد بدأ في تلقي عروض الرعاية منذ انتقاله من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مروراً بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ونهاية بنادي ريال مدريد.

وبحسب ما اوردته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو تلقى 31 عقد رعاية منذ عام 2003 وحتى العام الجاري مع شركات مختلفة تنشط في مجالات مختلفة ، سعت لاستغلال شهرة وشعبية "الدون" في الترويج لمنتجاتها من شركات للملابس الرياضية والموضة والمنتجات الطبية وخطوط الطيران وشركات للإتصالات والسيارات وغيرها.

وتعتبر شركة "نايكي" الأميركية للمستلزمات الرياضية الراعي الرئيسي والأول في مسيرة رونالدو، حيث احتكرت ما يرتديه من ملابس رياضية سواء أحذيته مع ناديه ومنتخب بلاده أو الملابس الرياضية خارج المباريات الرسمية.

ووقعت "نايكي" مع رونالدو اربعة عقود رعاية منذ بداياته الكروية، بدأت بخمسة ملايين دولار اميركي سنوياً في عقد الرعاية الأول بعام 2003 لتصل إلى 30 مليون دولار في عقدها معه بعام 2016 ، حيث تعاقد معها الهداف البرتغالي بعقد مدى الحياة.

وكان آخر عقود الرعاية لرونالدو مع شركة "تويوتا" للسيارات، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيله سواء في مدته او قيمته المالية.

كما وقع رونالدو عقد رعاية مع شركة الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) في عام 2014 ومع العلامة الشهيرة للساعات "تاغ هوير" بعائد سنوي قدره مليون دولار، و عقد رعاية آخر مع شركة "كاسترول" للمنتجات النفطية ، كما يمتلك عقد رعاية مع شركة كلير للغاسول في عام 2014 قيمته نصف مليون دولار اميركي.

وبفضل عقود الرعاية التي حصل عليها رونالدو اصبح احد الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم بالنظر الى الإيرادات المالية العالية التي تدرها هذه العقود لتضاف إلى ما يتقاضاه من راتب سنوي من الأندية التي لعب لها، خاصة منذ انضمامه لنادي ريال مدريد الذي اصبح يحصل ضمن صفوفه على راتب سنوي ضخم يسعى لرفعه من عام لآخر.