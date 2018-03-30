مقرب من ماسيميليانو أليغري ينفي اتصالات باريس سان جيرمان

أليغري ينتظر اتصالا وعرضا رسمياً من قبل الإدارة الباريسية لدراسته و الرد عليه

نفى احد المقربين من المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي وجود أي اتصال بينه وبين إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليحل محل الإسباني أوناي إيمري في رئاسة الجهاز الفني للفريق الباريسي.

وكشف المقرب من أليغري الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قائلاً:" إن أليغري مرتبط بنادي يوفنتوس بعقد يمتد لغاية عام 2020 ، وهو يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الاخرى".

و بحسب الصحيفة المقربة من النادي الباريسي، فإن هذا التصريح رغم أنه غير صادر من قنوات رسمية، إلا انه يؤكد بأن أليغري ينتظر اتصالا وعرضا رسمياً من قبل الإدارة الباريسية لدراسته و الرد عليه، و انه يمتلك قرار مستقبله بنفسه، وإتخاذ قرار الرحيل عن مدينة تورينو من عدمه سواء باتجاه باريس أو غيرها من المدن.

ويبحث صناع القرار في النادي الباريسي عن مدير فني جديد لخلافة الإسباني أوناي إيمري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مفضلين التعاقد مع مدرب من المدرسة الإيطالية، حيث يعتبر أليغري المدرب المفضل بالنسبة لرئيس النادي القطري ناصر الخليفي بعد النجاحات التي حققها مع نادي يوفنتوس.