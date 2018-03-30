استطلاع الاتحاد الأوروبي يرشح برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

نظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استطلاعاً للرأي على موقعه الإلكتروني لتحديد هوية المرشح الأقوى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بين الأندية الثمانية التي ستخوض منافسات دور الثمانية في مطلع شهر أبريل المقبل.

وحصل نادي برشلونة الإسباني على أعلى نسبة ترشيح لإستعادة لقب "صاحبة الأذنين" بواقع 30% ، وهي نسبة تعكس النتائج الباهرة التي حققها الفريق خلال منافسات الموسم الجاري، إذ لم ينهزم سوى في مباراة واحدة أمام إسبانيول في مسابقة كأس الملك، والتي لم تمنعه هذه الخسارة من بلوغ نهائي المسابقة فضلاً عن اقترابه من حسم مصير "الليغا" بعدما ابتعد في الصدارة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.

وسيلاقي برشلونة في دور الثمانية نظيره روما الإيطالي الذي حصل على نسبة 1% فقط للتتويج باللقب.

ولم يخسر برشلونة أي مباراة أوروبية هذا الموسم سواء في دور المجموعات او في دور الستة عشر من البطولة، مثله مثل نادي ليفربول الإنكليزي بقيادة المهاجم المصري محمد صلاح.

هذا ولا تزال الجماهير تثق في قدرة بطل المسابقة ريال مدريد على الاحتفاظ بلقبه القاري للمرة الثالثة على التوالي ، رغم تراجع مستوى "المرينغي" هذا الموسم وفشله الذريع على الصعيد المحلي.

وحصل النادي المدريدي على ثاني اعلى نسبة ترشيح لإحراز اللقب ، والبالغة 26% ، بينما منافسه في الدور الربع النهائي نادي يوفنتوس الإيطالي حصل على ما نسبته 9% ، وهي نسبة تؤكد بأن "السيدة العجوز" ليست مؤهلة هذا العام لتجاوز "الميرنغي" مثلما كان عليه الحال في عام 2015 خاصة انها تفضل تركيز جهودها على الصعيد المحلي.

وحصل ناديا ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني على نسبة بلغت 12% للفوز بالبطولة وتجاوز عقبة الدور الربع النهائي أمام مانشستر سيتي الذي حصل على 10%، وإشبيلية الإسباني الذي حصل على 1% فقط ، وهي اضعف نسبة رغم ان النادي الإندلسي نجح في التأهل بعدما فاز على نادي مانشستر يونايتد بكامل نجومه على أرضه وأمام عشاقه بـ "الأولدترافورد".