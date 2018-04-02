صلاح يحافظ على صدارة هدافي أوروبا بفارق ثلاثة اهداف عن ميسي وليفاندوفسكي

يبتعد صلاح بفارق ثلاثة أهداف و 6 نقاط عن ملاحقيه المباشرين الأقرب، وهما الأرجنتيني ميسي والبولندي ليفاندوفسكي

حافظ المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنكليزي على فارق الأهداف الثلاثة التي تفصله عن اقرب ملاحقيه في سباق جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، والذي حققه قبل اسبوع الفيفا لشهر مارس الماضي.

وكان صلاح قد سجل هدفاً من الهدفين التي فاز بها ليفربول على مضيفه كريستال بالاس في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز ليرفع رصيده إلى 29 هدفاً و 58 نقطة متصدراً ترتيب جائزتي "الحذاء الذهبي" المحلي والقاري قبل نهاية الموسم بجولات قليلة.

ويبتعد صلاح بفارق ثلاثة أهداف و 6 نقاط عن ملاحقيه المباشرين الأقرب، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونيخ الألماني، إذ لكل منهما رصيد تهديفي يبلغ 26 هدفاً ورصيد نقطي يبلغ 52 نقطة.

وتألق ميسي مع برشلونة و سجل له هدف التعادل ضد مضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الثلاثين من بطولة "الليغا" الإسبانية ، و التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليواصل "البرغوث الأرجنتيني" تصدره لجائزة "البيتشيتشي" كأفضل هداف للدوري الإسباني بفارق اربعة اهداف عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد، والذي عجز عن التسجيل ضد لاس بالماس رغم فوز فريقه بثلاثية نظيفة .

اما ليفاندوفسكي فضرب بقوة في شباك ناديه الأسبق بروسيا دورتموند في قمة مواجهات الجولة الثانية والعشرين من بطولة "البندسليغا" الألمانية ، بتوقيعه على ثلاثية (هاتريك) من أصل السداسية التي اكتسح بها "البافاري" غريمه "اسود الفيستيفال" ، ليواصل المهاجم البولندي تصدره لسباق الهدافين بفارق 13 هدفاً عن اقرب منافسيه.

وحافظ الدولي الإيطالي تشيرو ايموبيلي نجم نادي لاتسيو الإيطالي على فرصه المنافسة على جائزة "الحذاء الذهبي" بعدما أحرز هدفين لصالح فريقه ، ومساهماً في الانتصار الكاسح الذي حققه على ضيفه بينفينتو في الجولة الثلاثين ليرفع رصيده إلى 25 هدفاً و 50 نقطة متصدراً ترتيب الهدافين لمسابقة "الكالتشيو" الإيطالية مع فارق ثماني نقاط يفصله عن محمد صلاح.

وفي المقابل، فإن الدولي الإنكليزي هاري كين نجم نادي توتنهام هوتسبير يتجه لخسارة كل شيء مع نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة ساهمت في خروجه من المنافسة على الجائزة، بعدما غيبته لأسابيع عديدة، حيث تراجع في ترتيب هدافي أوروبا إلى المركز السادس ، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 28 بتوقيعه على 24 هدفاً في مسابقة "البريميرليغ " الإنكليزية

وتبدو حظوظ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضعيفة في المنافسة على جائزة "الحذاء الذهبي" الذي سبق ان ارتداه أربع مرات طوال مسيرته الكروية، حيث تجمد رصيده هو الآخر عن النقطة الـ 44 التي جمعها بفضل إحرازه 22 هدفاً في الدوري الإسباني، ليحتل المركز التاسع على الصعيد القاري.