بلومي وصلاح ورونالدو وأغويرو سفراء المغرب لاستضافة مونديال 2026

كمن مهمة السفراء في الترويج للملف وقدرته على النجاح في تنظيم نهائيات كأس العالم وإقناع رؤساء الاتحادات الوطنية بمنح أصواتهم للمغرب

كشفت تقارير إعلامية ان القائمين على ملف المغرب لإستضافة نهائيات كأس العالم 2026، قد عرضوا على العديد من النجوم الكبار بأن يصبحوا سفراء المغرب للترويج لملفه وتعزيز فرصته في الظفر بشرف تنظيم مونديال عام 2026.

ووفقًا لتلك التقارير، فإن ثلاثة أسماء وازنة مرشحة لأداء مهمة سفير ملف المغرب، ويتعلق الأمر بالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني عن قارة أوروبا، و المهاجم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو هداف نادي مانشستر سيتي عن قارة أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنكليزي الممتاز عن قارة افريقيا.

وإن كان النجوم الثلاثة لم تتأكد رسمياً مهمتهم حتى الآن، إلا أن الأمر يختلف مع نجم الكرة العربية والأفريقية في الثمانينات الجزائري لخضر بلومي الذي منح موافقته الرسمية لدعم ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم .

وتكمن مهمة السفراء في الترويج للملف وقدرته على النجاح في تنظيم نهائيات كأس العالم وإقناع رؤساء الاتحادات الوطنية بمنح أصواتهم للمغرب عبر إبراز الجوانب الإيجابية في تنظيم المونديال من نواحٍ مختلفة أو على الاقل اتحادات بلدانهم بالنظر إلى شعبية وشهرة هؤلاء السفراء وتأثيرهم على الرأي العام المحلي والخارجي ووسائل الإعلام.

ويخوض المغرب منافسة قوية مع ملف مشترك بين الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وكندا لاحتضان نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، حيث ستفصل الاتحادات الوطنية الـ 207 المنضوية تحت لواء الفيفا في هوية الفائز بشرف استضافة الحدث الرياضي الأبرز خلال عمومية الفيفا قبيل انطلاق نهائيات مونديال 2018 بروسيا .