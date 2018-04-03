22 لاعباً عربياً ضمن قائمة افضل 500 لاعب في العالم عن عام 2018

اختارت مجلة "وورلد سوكر" البريطانية الشهيرة قائمة مكونة من 500 لاعب اعتبرتهم من أفضل اللاعبين في العالم خلال عام 2018 نظير ما قدموه مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وضمت القائمة 22 لاعباً عربياً من سبع جنسيات، منها المنتخبات العربية الأربعة التي بلغت نهائيات كأس العالم في روسيا، وهي منتخبات المغرب و تونس ومصر و السعودية، بالإضافة إلى منتخبات الجزائر و قطر و سوريا .

وضمت قائمة الـ 500 لاعب الافضل في العالم 11 لاعباً من المغرب، وهم يونس بلهندة ومهدي بن عطية وسفيان بوفال ومبارك بوصوفة وكريم الاحمدي واشرف كريمي و أمين حارث و زكريا لبيض ونصير مزراوي و حكيم زياش، بالإضافة إلى المهاجم ايوب الكعبي الوحيد الذي ينشط في الدوري المغربي بقميص نادي النهضة البركانية.

كما ضمت القائمة رباعي المنتخب المصري يتقدمهم المهاجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنكليزي ومعه محمد النني من نادي أرسنال الإنكليزي وعبد الرزاق شيكابالا من نادي الزمالك المصري واحمد فتحي من نادي الأهلي المصري.

وضمت القائمة الافضل في العالم لاعباً تونسياً وحيداً هو المهاجم يوسف المساكني نجم نادي المحيل القطري ، كما شملت كذلك الثنائي الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي وياسين براهيمي نجم نادي بورتو البرتغالي .

وتواجد في القائمة السعودي فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي المُعار لنادي ليفانتي الإسباني، وأيضاً الثنائي السوري عمر خربين وعمر السومة، وكلاهما يلعبان في الدوري السعودي الأول بقميص الهلال و الثاني بقميص الأهلي.

و تواجد في القائمة أيضاً اللاعب القطري اكرم عفيفي جناح نادي السد القطري المُعار لنادي فياريال الإسباني.

وتعتبر البرازيل الأكثر حضوراً في هذه القائمة بتواجد 40 لاعباً برازيلياً يتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، تليها فرنسا بـ 39 لاعباً على رأسهم بول بوغبا وأنطوان غريزمان ، ثم ألمانيا بـ 38 لاعباً، من ابرزهم توماس مولر وتوني كروس ، ثم إسبانيا بـ 34 لاعباً يتقدمهم اندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس وسيرجيو راموس، بينما حضرت الأرجنتين بـ 25 لاعباً في مقدمتهم ليونيل ميسي أفضل لاعب في القائمة، اما البرتغال فمثلها 13 لاعباً من بينهم المهاجم كريستيانو رونالدو.