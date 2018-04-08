يوفنتوس يخطط لثورة إحلال في عناصره الفنية خلال الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس متصدر مسابقة "الكالتشيو" الإيطالية يخطط للقيام بثورة إحلال على عناصره الفنية البشرية خلال الانتقالات الصيفية القادمة .

وتأتي رغبة إدارة النادي الإيطالي في القيام بثورة الإحلال بهدف تجديد دماء الفريق الذي تراجع أداؤه خاصة على الصعيد القاري بعدما خسر أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، قبل ان يخسر منه مجدداً هذا الموسم في دور الثمانية على أرضه بثلاثية نظيفة في ذات البطولة ، مما جعل أحلامه الأوروبية تذهب أدراج الرياح ، فضلاً عن الصعوبة التي يجدها حتى الآن في الفوز بلقب الدوري المحلي أمام منافسه نادي نابولي.

وبحسب تقرير لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة "السيدة العجوز" تعتزم إبرام تعاقدات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، تشمل خطوط الفريق الثلاثة من اجل إعادة تأهيله ليكون قادراً في المنافسة على اللقب الأوروبي في الموسم المقبل.

فعلى مستوى حراسة المرمى وأمام اتجاه المخضرم جيان لويجي بوفون إعلانه اعتزال اللعب، فإن صناع القرار بالنادي ملزمون بالتعاقد مع حارس آخر ليكون بديلاً للبولندي فويتشيك شتشيسني، ، حيث لا تزال الإدارة تفاضل بين حارس مخضرم وآخرين شبان، إذ رشحت كل من فيديريكو ماركيتي (35 عاماً) حارس نادي لاتسيو، ومعه عدد من الأسماء الشابة منها اوديرو من فونيسيا و أليكس ميريت من نادي اودينيزي و كلاهما يبلغان من العمر 21 عاماً فقط.

أما على مستوى خط الدفاع، فإن النادي الإيطالي يخطط لمرحلة ما بعد الثلاثي الصلب، والذي يضم كلاً من أندريا بارزالي (36 عاماً) وجورجيو كيلليني (33 عاماً) وليوناردو بونوتشي الذي رحل إلى نادي ميلان في الصيف المنصرم، وهو الثلاثي الذي كان له إسهام كبير في تألق "البيانكونيري" في المواسم المنصرمة ، حيث يأتي من أبرز الأسماء المرشحة للدفاع عن شعار "اليوفي" كل من اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني والإسباني خوان بيرنات مدافع نادي بايرن ميونيخ والألماني يوناس هكتور من نادي كولن الألماني.

ويرغب مسؤولو يوفنتوس في التعاقد مع كل من الألماني إيمري تشان من نادي ليفربول الإنكليزي ، والفرنسي أدريان رابيو من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، لتعزيز خط وسط الفريق الذي فقد القدرة على الصمود رغم تواجد البوسني ميراليم بيانيتش والألماني سامي خضيرة .

وفي خط الهجوم يأمل النادي جلب كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش المتألق مع نادي لاتسيو الإيطالي، والفرنسي انطوني مارسيال من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لتعزيز الخيارات التكتيكية للمدرب، وخلق المنافسة في خط المقدمة مع الأرجنتينيين غونزالو هيغوايين وباولو ديبالا و الكرواتي ماريو ماندزوكيتش .