GMT 17:00 2018 الأحد 8 أبريل GMT 15:52 2018 الأحد 8 أبريل  :آخر تحديث
إدارة النادي معجبة بالعمل الذي قام به الفني الألماني مع ليفربول

ريال مدريد يختار يورغن كلوب لخلافة زيدان في تدريب الفريق

ديدا ميلود
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كشفت تقارير بريطانية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تريد التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب (المدير الفني الحالي لنادي ليفربول الإنكليزي) ليتولى مهام الإدارة الفنية في الفريق خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الإدارة المدريدية معجبة ومبهورة بالعمل الذي قام به الفني الألماني مع نادي ليفربول ، بعدما جعل الفريق يقدم أداء فنياً راقياً بغض النظر عن النتائج التي بدأت تظهر هذا العام بإقترابه من التأهل للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا .
وبحسب التقرير، فإن صناع القرار بالنادي الملكي يرون بأن "المرينغي" يحتاج لمدرب من طراز يورغن كلوب، قادر ومؤهل للقيام بثورة في صفوف الفريق سواء من حيث العناصر الفنية او من حيث الأسلوب التكتيكي بهدف إعادة التوهج للفريق على صعيد الأداء والنتائج.
هذا وتأتي رغبة ريال مدريد في التعاقد مع يورغن كلوب لتؤكد بأن ايام زيدان في "السانتياغو بيرنابيو" اصبحت معدودة وقد تنقضي بنهاية الموسم الجاري، خاصة في حال عجز أبناء العاصمة مدريد عن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما اضاعوا لقبي الدوري والكأس المحليتين.

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