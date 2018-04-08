رايولا يكذب غوارديولا وينفي عرض بوغبا ومخيتاريان على مانشستر سيتي

سارع الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير إلى تكذيب التصريحات التي أطلقها الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بشأن عرض موكله الفرنسي بول بوغبا على "السيتزن" في الانتقالات الشتوية الماضية ورفض الفني الإسباني ضمه لصفوف الفريق.

وأوضح رايولا في تصريحات لـ "لبي بي سي" قائلاً :" لم يسبق لي ان عرضت على المدرب غوارديولا أي لاعب من اللاعبين الذين أتولى إدارة اعمالهم سواء بوغبا او هنريك مخيتاريان او غيرهما".

وذهب رايولا إلى ابعد من ذلك في تصريحاته المضادة ، حيث وصف غوارديولا بأنه مجرد صفر في عالم التدريب و كرة القدم ، مضيفاً :"لو فكرت في عرض احد اللاعبين الذين أدير أعمالهم ، لكان ذلك سيتم مع إدارة نادي مانشستر سيتي وليس مع مدربه".

و كان غوارديولا قد كشف بأن رايولا عرض عليه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم التعاقد مع كل من بول بوغبا وهنريك مخيتاريان نجمي نادي مانشستر يونايتد بسبب فشلهما في حجز مكان في تشكيلة الفريق ضمن الخيارات التكتيكية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.